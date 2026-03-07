Un premier benchmark pour l’iPhone 17e et sa puce A19 bridée

Après ceux de l'iPad Air M4, les premiers résultats Geekbench 6 de l’iPhone 17e sont apparus cette nuit dans la base de données, offrant un premier aperçu des performances de la puce A19. En multi-cœur CPU, le meilleur score enregistré pour l’iPhone 17e est de 9 241. Comme attendu, ce résultat est pratiquement identique à la moyenne du modèle standard iPhone 17 (lui aussi équipé de l’A19), qui atteint 9 249. Mais côté CPU, c'est une autre histoire.

Une partie GPU moins performante

La seule petite différence se situe effectivement au niveau de la puce graphique : l’iPhone 17e dispose d’un GPU 4 cœurs, contre 5 cœurspour l’iPhone 17. Cette différence se ressent dans les scores Metal : l’iPhone 17e tourne autour de 31 000 à 31 500, tandis que l’iPhone 17 avoisine les 37 000. Cela représente une baisse assez modeste mais réelle des performances graphiques. Cependant, pour la très grande majorité des utilisateurs, cette différence restera imperceptible au quotidien.

À titre de comparaison, l’iPhone 16e de la génération précédente (puce A18) utilisait déjà un GPU 4 cœurs, suivant la même logique d’optimisation pour le modèle d’entrée de gamme « e ».



Voici un comparatif des scores multi-cœur CPU sur les derniers modèles :

iPhone 17 Pro (A19 Pro) : 9 805

iPhone 17 (A19) : 9 249

iPhone 17e (A19) : 9 241

iPhone 16 Pro (A18 Pro) : 8 625

iPhone 16e (A18) : 7 977

iPhone 15 Pro (A17 Pro) : 7 199

Le nouvel iPhone 17e conserve le design général de l’iPhone 16e, mais il passe à la puce A19, ajoute la compatibilité MagSafe (charge sans fil magnétique et accessoires), intègre le modem C1X de deuxième génération d’Apple pour une 5G plus rapide, et double la capacité de stockage de base à 256 Go. En France, il est toujours proposé à partir de 719 €, comme l’iPhone 16e à son lancement.



Les précommandes de l’iPhone 17e ont débuté le 4 mars 2026, et la commercialisation officielle est prévue pour le 11 mars 2026.