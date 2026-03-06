Le saviez-vous ? Le MacBook Neo n'est pas le premier Mac à tourner sous puce d'iPhone

Le MacBook Neo fait beaucoup parler de lui avec sa puce A18 Pro issue de l'iPhone 16 Pro. Une première dans l'histoire du Mac ? Pas tout à fait. Apple avait déjà tenté une expérience similaire il y a quelques années avec un autre Mac discrètement, et pour une poignée d'élus.

2020 : le Mac mini qui cachait une puce d'iPad

Juin 2020. Apple annonce lors d'une WWDC historique sa transition vers Apple Silicon, abandonnant définitivement les processeurs Intel. Pour accompagner les développeurs dans ce virage, la firme de Cupertino met en place un programme baptisé Developer Transition Kit (DTK). Le principe : prêter aux développeurs inscrits un Mac mini spécial, pour leur permettre d'adapter leurs apps avant le lancement officiel des premiers Mac ARM.

À l'intérieur de ce Mac mini pas comme les autres ? Une puce A12Z Bionic, exactement la même que celle équipant l'iPad Pro de 2020. Une puce mobile, taillée pour une tablette, logée dans un boîtier de Mac de bureau. Le résultat était étonnamment convaincant, même s'il s'agissait clairement d'un prototype de transition et non d'un produit fini.

Ce DTK n'était pas en vente libre : Apple le louait 500 dollars aux développeurs participants, avec obligation de le restituer une fois les vrais Mac Apple Silicon disponibles. Autant dire que très peu de personnes ont eu l'occasion de le voir, encore moins de le garder.

Une histoire qui se répète, en mieux

Quelques mois plus tard, en novembre 2020, Apple lançait ses premiers Mac grand public sous Apple Silicon avec la puce M1, une architecture dérivée de l'A14 Bionic, mais pensée et optimisée spécifiquement pour le Mac. La famille M a depuis bien grandi, avec les M2, M3, M4 et maintenant M5.

Le MacBook Neo renoue donc avec cette idée originelle : utiliser directement une puce de la lignée iPhone/iPad dans un Mac. L'idée n'est pas nouvelle, mais l'exécution, elle, a considérablement évolué. Ce que le DTK de 2020 esquissait timidement dans le secret des labos de développeurs, Apple l'assume aujourd'hui pleinement et publiquement.

La boucle est bouclée, avec cinq ans de maturité en prime.