Premier benchmark du MacBook Neo A18 Pro : comparatif avec le MacBook Air M1

Les scores du nouveau MacBook Neo ont été publiés cette nuit. Sans surprise, les performances CPU sont quasiment identiques à celles de l’iPhone 16 Pro. Le MacBook Neo embarque la même puce A18 Pro à 6 cœurs que celle introduite dans l’iPhone 16 Pro, mais avec un cœur GPU en moins. Mais que vaut-il face au MacBook Air M1, le premier modèle à avoir reçu une puce maison sur Mac.

Les scores du MacBook Neo

Le MacBook Neo obtient un score mono-core de 3461, un score multi-core de 8668 et un score Metal de 31286.



Voici la comparaison avec l’iPhone 16 Pro et d’autres appareils pertinents comme le MacBook Air M1 ou encore l’iPad 11 :

MacBook Neo : 3461 mono-core, 8668 multi-core, 31286 Metal

iPad 11 : 2587 mono-core, 6036 multi-core, 19395 Metal

iPhone 16 Pro : 3445 mono-core, 8624 multi-core, 32575 Metal

MacBook Air M1 : 2346 mono-core, 8342 multi-core, 33148 Metal

MacBook Air M4 : 3696 mono-core, 14730 multi-core, 54630 Metal

iPad Air M3 : 3048 mono-core, 11678 multi-core, 44395 Metal

Le score Metal légèrement inférieur s’explique logiquement par le cœur GPU en moins par rapport à l’iPhone 16 Pro.

Par rapport aux Mac existants, les performances multi-core de la puce A18 Pro sont au niveau de celles de la puce M1 du MacBook Air, mais le mono-core est nettement supérieur à celui du M1 et se rapproche plutôt des niveaux M3 ou M4, ce qui est une donnée très importante à prendre en compte au quotidien.



Ce très bon score mono-core correspond parfaitement au public visé par le MacBook Neo, car la vitesse en monocœur compte beaucoup pour la navigation web, les applications de bureautique ou le visionnage de vidéos en streaming. En revanche, le MacBook Neo n’est pas conçu pour des tâches comme le montage vidéo, la création musicale ou la modélisation 3D, où le multicœur fait une réelle différence. Même s’il se débrouillera pas mal.



Apple ne compare pas les performances du MacBook Neo à celles d’autres Mac, iPad ou iPhone. Ce MacBook low-cost vise plutôt la concurrence des PC Windows et Chromebooks au même niveau de prix. Dans sa communication, Apple indique que la puce A18 Pro est jusqu’à 50 % plus rapide pour les « tâches quotidiennes » que le PC Intel Core Ultra 5 le plus vendu actuellement. Elle est aussi jusqu’à 3 fois plus rapide pour les charges d’IA sur appareil et jusqu’à 2 fois plus rapide pour le retouche photo.



Il ne s’agit pour l’instant que d’un seul résultat de benchmark sur Geekbench, les moyennes pourraient légèrement varier avec davantage de machines testées, mais ces scores correspondent parfaitement aux attentes.



Le MacBook Neo est proposé à partir de 699 €, disponible en précommande dès maintenant et prévu pour une sortie le 11 mars.

