Le MacBook Neo A18 va « redessiner » le marché des ordinateurs portables

Selon un nouveau rapport de TrendForce, le nouveau MacBook Neo d’Apple pourrait permettre à la société d’augmenter ses livraisons de notebooks de près de 8 % cette année, alors même que l’ensemble du marché des ordinateurs portables traverse une période de crise. Son secret ? Un prix canon de 599 $ ou 699 € chez nous, et même 100 € de moins pour les étudiants.

Un marché en chute, mais Apple en force

TrendForce prévoit une chute des livraisons mondiales de notebooks de 9,2 % en glissement annuel en 2026, avec un risque de déclin encore plus marqué si la demande reste faible. La hausse des prix de la mémoire et des processeurs a conduit la plupart des fabricants de PC à réduire leurs gammes de produits et à adopter une gestion prudente des stocks. Apple, en revanche, adopte la stratégie inverse.



Annoncé mercredi avec un prix de départ de 699 € en France, le MacBook Neo vise le segment grand public 500-800 €, traditionnellement dominé par les ordinateurs Windows et les Chromebooks destinés à l’éducation et à la productivité quotidienne. Avec la remise éducation, le prix descend à 599 € - largement en dessous du seuil symbolique de 1 000 € qui caractérisait jusqu’ici toute la gamme MacBook.

TrendForce anticipe ainsi :

une croissance de 7,7 % des livraisons de portables Apple en 2026,

une part de marché de macOS atteignant 13,2 %,

le MacBook Neo représentant à lui seul 4 à 5 millions d’unités expédiées.

Le rapport souligne toutefois qu’un facteur décisif sera l’accueil réservé à la configuration de base limitée à 8 Go de RAM, Apple ne proposant aucune option de mise à niveau de la mémoire. On ne peut qu'être d'accord, la liste des limitations du MacBook Neo étant, selon nous, acceptables pour 90 % des clients potentiels.



Grâce à ses puces maison Apple Silicon et à des configurations produits plus standardisées, Apple parvient à baisser fortement ses prix malgré la hausse des coûts des composants. Les puces sur mesure réduisent la dépendance aux fournisseurs externes de CPU, tandis que les volumes concentrés sur un nombre restreint de configurations renforcent le pouvoir de négociation d’Apple auprès des fournisseurs de mémoire. À l’inverse, les fabricants Windows, avec leurs gammes très fragmentées, peinent à absorber les hausses de coûts.



Le MacBook Neo 2026 sera disponible à partir du mercredi 11 mars 2026 (les précommandes sont déjà ouvertes depuis ce matin). Si le modèle parvient à s’imposer sur le segment d’entrée de gamme, TrendForce estime qu’il pourrait fondamentalement modifier la dynamique des prix sur l’ensemble du marché mondial des ordinateurs portables.