Apple veut faire du MacBook Pro M5 Max la machine ultime pour l'IA

Apple accuse un certain retard sur l'IA générative grand public intégrée à ses appareils. En revanche, la marque reste quasiment intouchable lorsqu'il s'agit de commercialiser des machines capables d'exécuter efficacement des LLM (Large Language Models, ou modèles de langage de grande taille), ces systèmes d'intelligence artificielle entraînés sur d'immenses volumes de données et capables de comprendre et générer du texte, du code ou d'autres contenus. Les MacBook équipés des puces M5 Pro et M5 Max en constituent la première véritable démonstration.

Avec les M5 Pro et Max, Apple parie sur l’ère des LLM en local

M5 Pro et M5 Max sont présentés comme des bonds en avant pour les workflows créatifs. C’est vrai. Mais ce cadrage passe à côté de l’essentiel : Apple a redessiné son architecture silicon autour d’une hypothèse précise. En 2026, la charge de travail principale d’un laptop pro, c’est de l’inférence LLM locale.



La preuve la plus claire est architecturale. M5 Pro et M5 Max reposent sur une nouvelle Fusion Architecture qui connecte deux dies dans un seul SoC. Apple a intégré un Neural Accelerator dans chaque cœur GPU, abandonnant le bloc Neural Engine séparé des générations précédentes. Résultat annoncé : quatre fois plus de puissance de calcul IA en pic que le M4 Pro et M4 Max. Le CPU passe à 18 cœurs, avec six “super cores” et douze cœurs performance, contre une ancienne distinction performance/efficience.

Le chiffre qui dit tout est la bande passante mémoire du M5 Max : 614 Go/s. L’inférence LLM est bornée par la mémoire, pas par la puissance de calcul brute. Plus vite vous alimentez les coeurs en données, plus vite le modèle génère des tokens. Avec 128 Go de mémoire unifiée et ce niveau de bande passante, un MacBook Pro peut faire tourner des modèles à 70 milliards de paramètres à des vitesses utilisables, sans appel API, sans latence réseau, sans coût par token.



Apple ne le dit pas en ces termes, mais John Ternus l’a quand même formulé lors de l’annonce : le nouveau MacBook Pro permet aux professionnels de “faire tourner des LLM avancés sur l’appareil et d’accéder à des capacités qu’aucun autre laptop ne peut offrir.” Ce n’est pas du langage de vente générique. C’est un positionnement marché.



Le contexte donne au timing une dimension supplémentaire. Selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg, le MacBook Pro M6 arriverait en fin d’année avec un écran OLED, une interface tactile et un Dynamic Island. Si ces rumeurs se confirment, le M5 Pro et M5 Max seraient la dernière génération dans le design industriel actuel. Apple aurait choisi de livrer l’optimisation silicon en premier, et de réserver la refonte hardware pour plus tard. La puce ouvre la route. Le châssis suit.



