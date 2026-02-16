Un filtre de confidentialité intégré à l'écran des MacBook OLED de 2029

Les futurs ordinateurs portables d'Apple pourraient adopter une fonctionnalité d’affichage "vie privée" avancée, initiée par Samsung, pour combler un manque assez surprenant des MacBook, la firme américaine étant généralement en pointe en matière de confidentialité.

Le défaut de ses qualités

Les premiers écrans d’ordinateurs portables souffraient d’angles de vision très limités : le contenu n’était visible correctement que de face, devenant sombre ou illisible vu de côté. Cela rendait le partage difficile, mais offrait une confidentialité naturelle en public.

Apple a été l’un des pionniers à intégrer des écrans à larges angles de vision sur ses MacBooks, permettant une visualisation claire depuis presque n’importe quelle position - une avancée majeure devenue standard aujourd’hui. Ironiquement, cette qualité pose désormais un problème majeur : la confidentialité. Dans des lieux publics comme un café ou en avion, vos voisins peuvent facilement lire des informations sensibles sur votre écran (idem pour l'iPhone dans le métro, sauf avec un film protecteur spécifique), poussant beaucoup d’utilisateurs à acheter des filtres de confidentialité tiers qui rétrécissent artificiellement les angles.

Samsung apporte une solution sophistiquée avec son futur Galaxy S26 Ultra (présenté officiellement la semaine prochaine) : la technologie Privacy Display, intégrée à son panneau OLED (basée sur Flex Magic Pixel). Par défaut, l’écran offre de larges angles, mais l’utilisateur peut activer un mode à angle réduit pour des applications spécifiques, des notifications, des mots de passe ou des zones sensibles. Ce contrôle au niveau des pixels - potentiellement assisté par l’IA - bloque l'espionnage par-dessus l'épaule de manière sélective, sans assombrir tout l’écran, pour une confidentialité personnalisable plutôt qu’uniforme.



Selon un rapport du cabinet d’études Omdia, relayé par le leaker Ice Universe sur X cet après-midi, Apple intégrerait une technologie similaire sur ses MacBooks d’ici 2029.



Ce délai s’explique logiquement : Apple doit d’abord passer ses MacBooks à la technologie OLED (fournie par Samsung), attendue pour la fin de l'année, voire 2027 avec la puce M6. Ensuite, il faudra adapter cette innovation aux écrans de grande taille, sans perdre en qualité au quotidien.



Pensez-vous qu'il s'agisse d'une nouveauté intéressante sur Mac ? Personnellement, l'iPhone devrait en hériter avant !

