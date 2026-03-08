Pourquoi il ne faut pas comparer le MacBook Neo aux autres Mac

Le MacBook Air séduit ceux qui n’ont pas besoin d’un MacBook Pro, et le MacBook Neo va séduire ceux pour qui le MacBook Air reste encore trop ambitieux (et cher). À elle seule, cette logique résume parfaitement la force de ce nouveau modèle qui pourrait inaugurer une nouvelle entrée de gamme sur tout le catalogue Apple.

MacBook Neo : Apple réussit enfin à convaincre ceux que le prix a toujours arrêtés

Il y a une question qu’Apple n’arrivait pas vraiment à régler depuis des années : comment attirer les entreprises qui équipent des flottes entières, les établissements scolaires qui meublent des salles de classe, ou simplement les utilisateurs qui veulent entrer dans l’écosystème Apple sans se ruiner ? La réponse s’appelle MacBook Neo, et elle coûte 699 euros.

Un Mac pour ceux que le prix a toujours repoussés

Pendant longtemps, le MacBook Air était présenté comme l’entrée de gamme d’Apple. Mais à 1099 euros au lancement, puis aujourd’hui à 979 euros en neuf avec la puce M4, il restait hors de portée d’une bonne partie de la clientèle que la marque voulait séduire. Les services informatiques d’entreprises, les directeurs d’école, les associations, les petits budgets : tous finissaient souvent par se tourner ailleurs, vers des PC Windows bien moins chers, faute d’une option Mac accessible.



Le Neo change cette équation. À 699 euros (599 € pour les étudiants), ou 799 euros avec Touch ID et 512 Go, Apple propose enfin un Mac dont le prix ne bloque plus la décision. C’est un ordinateur complet sous macOS Tahoe, compatible Apple Intelligence, avec un écran Liquid Retina 13 pouces, une puce A18 Pro et 16 heures d’autonomie. Il s’intègre dans l’écosystème Apple, s'intègre dans un environnement professionnel, fonctionne avec iCloud, l’Apple ID et tous les outils de la marque dont Creator Studio. Pour un déploiement à grande échelle, c’est précisément ce qu’il faut.

Pourquoi le comparer à l’Air n’a pas vraiment de sens

Le MacBook Neo embarque 8 Go de mémoire, pas de clavier rétroéclairé, pas de MagSafe, pas de Wi-Fi 7, un port USB-C limité à l’USB 2 et un écran sans True Tone ni gamut P3 (couleurs). Sur le papier, la liste des absences est longue. Mais juger le Neo à travers ce prisme, c’est rater l’essentiel : cette machine ne cherche pas à concurrencer l’Air M4 et encore moins l'Air M5. Elle s’adresse à une cible que le MacBook Air ne visait pas vraiment.

Un commercial qui répond à ses emails en déplacement n’a pas besoin de Wi-Fi 7. Un lycéen qui rédige ses dissertations n’a pas besoin d’un écran P3. Un hôpital qui déploie 200 postes administratifs n’a pas besoin de MagSafe. Ces utilisateurs ont besoin d’un Mac fiable, simple, sécurisé, bien intégré à l’écosystème Apple, au prix le plus bas possible. Et c’est exactement ce que le Neo leur offre.

La vraie nouveauté : Apple a comblé un vide

Ce qui est notable avec le Neo, ce n’est pas sa fiche technique. C’est ce qu’il représente dans la stratégie d’Apple. Pour la première fois, la marque dispose d’un Mac clairement positionné pour les achats en volume, les budgets contraints et les utilisateurs qui n’ont jamais osé franchir le pas. À 699 euros, le Neo ne demande plus un arbitrage difficile. Il dit simplement : vous voulez un Mac, voilà votre Mac.



L’Air M4 en promotion reste la meilleure option (actuellement) pour quiconque veut une machine polyvalente, performante et durable sur le long terme à moins de 1000 €. Mais il joue dans une autre catégorie. Le MacBook Neo est affiché à 699 €, et aucun autre modèle de la gamme ne peut revendiquer un argument tarifaire aussi puissant. Seul le MacBook Air M2 à 799 € peut le concurrencer (avec des performances supérieures), mais pas sur la boutique officielle d'Apple.

