MacBook Neo : Apple s'explique sur ce nouveau petit nom

Comme prévu, ce Mac d’entrée de gamme est avant tout conçu pour les étudiants. Apple l’a d’ailleurs confirmé en expliquant que l’ajout du mot « Neo » dans son nom fait directement référence à cette nouvelle génération d’utilisateurs.

MacBook Neo : pourquoi Apple a choisi ce nom pour son Mac le plus abordable

Apple a officiellement présenté le MacBook Neo, son nouvel ordinateur portable d’entrée de gamme affiché à partir de 699 euros. Un prix inédit dans la gamme Mac, mais aussi un nom qui a immédiatement suscité des questions. Pourquoi “Neo” ? La réponse vient directement de Colleen Novielli, directrice du marketing produit Mac chez Apple.



“Nous voulions quelque chose qui soit amusant, chaleureux, frais, et qui corresponde vraiment à l’esprit de ce produit”, a-t-elle expliqué à TechRadar lors d’un entretien tenu juste après l’événement de lancement. L’objectif était de projeter jeunesse et énergie, des valeurs que les coloris du MacBook Neo incarnent pleinement. Des teintes comme Citrus ou Blush envahissent même le clavier, une audace visuelle rare dans la gamme Mac.

Il est difficile de ne pas remarquer que “Neo” n’est qu’une lettre de “Neon”, et que ces couleurs s’en approchent franchement dans leur intensité. Mais au-delà de l’esthétique, le nom signale surtout une rupture : ce MacBook n’est ni un Air allégé ni un Pro bridé, c’est un produit conçu de zéro pour tenir dans une enveloppe tarifaire précise.



Pour y parvenir, Apple a fait des compromis assumés. Le trackpad à retour haptique laisse place à un pavé physique classique. Le Touch ID est réservé à la configuration à 799 euros, qui double également le stockage. La RAM est fixée à 8 Go, une quantité cohérente avec la puce A18 Pro embarquée, héritée directement des iPhone 16 Pro.



Sur la question des stocks de mémoire, dont les prix ont considérablement augmenté ces derniers mois, Novielli se voulait rassurante, sans entrer dans les détails : “Des équipes très compétentes réfléchissent à tout cela en permanence. Nous savons ce qui se passe dans le monde, et nous veillons à livrer les bons produits aux bons clients au bon moment.”



Le MacBook Neo est disponible en précommande. Reste à voir si ce pari sur l’accessibilité, rare dans l’histoire récente d’Apple, suffira à convaincre ceux qui hésitaient encore à basculer dans l’écosystème Mac.

