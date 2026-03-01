Depuis des années, la question d'une fusion entre l’iPad et le Mac revient souvent dans les discussions tech. Cependant, Apple semble avoir écarté cette idée, selon un rapport de Mark Gurman. Mais ce n’est pas la première fois que la firme explique son refus.

Apple refuse l’iPad-Mac hybride pour protéger ses ventes record

Depuis des années, une question revient régulièrement dans les cercles tech : et si Apple fusionnait l’iPad et le Mac en un seul appareil ? Un tel produit combinerait la portabilité et l’interface tactile de la tablette avec la puissance et la productivité du Mac. Pourtant, selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait délibérément écarté cette idée, et ce pour une raison très pragmatique : protéger ses ventes record sur les deux gammes.



La logique interne d’Apple est claire. Un hybride iPad-Mac risquerait de cannibali­ser à la fois les ventes d’iPad et celles de Mac, deux lignes qui affichent chacune des résultats solides. Plutôt que de les fusionner au risque de nuire à l’une ou l’autre, la firme préfère les faire évoluer séparément, en renforçant leurs atouts propres et en maintenant une distinction nette entre les deux écosystèmes.

Cela ne signifie pas qu’Apple ignore la demande pour plus de polyvalence. La stratégie adoptée est différente : d’un côté, un MacBook Pro tactile est prévu pour la fin 2026. Cet ordinateur portable restera un Mac à part entière, avec macOS, mais bénéficiera d’un écran tactile comme fonctionnalité supplémentaire. De l’autre côté, Apple travaillerait sur un iPad grand format pliable, dont l’écran déployé pourrait atteindre la taille d’un laptop, tout en continuant à tourner sous iPadOS.



Pour les utilisateurs qui rêvent d’un appareil unique capable de tout faire, la réponse d’Apple reste donc un non ferme, du moins pour l’instant. L’évolution des usages ou de la technologie pourrait un jour faire changer la donne, mais en 2026, iPad et Mac continuent de tracer leur chemin chacun de leur côté.