Apple annonce officiellement Pixelmator Pro pour iPad

Apple vient d'officialiser l'arrivée de Pixelmator Pro sur iPad, prévue pour le 28 janvier prochain. Cette annonce marque la première évolution majeure de l'application depuis son acquisition par la firme de Cupertino l'année dernière. L'éditeur d'images professionnel, jusqu'ici exclusif au Mac, débarque sur tablette avec une interface entièrement repensée et s'intègre directement dans le nouvel abonnement Apple Creator Studio.

Interface tactile et précision au stylet

Le portage sur iPadOS n'est pas qu'une simple adaptation. L'équipe de développement a reconstruit l'espace de travail pour tirer parti des interactions tactiles et de l'Apple Pencil. Les créateurs peuvent désormais manipuler leurs compositions directement du bout des doigts, tandis que le stylet offre une précision chirurgicale grâce aux fonctionnalités de survol, pincement et double-tap. La collection de pinceaux sensibles à la pression transforme l'iPad en véritable toile numérique pour les artistes digitaux.

L'interface s'organise autour d'une barre latérale de calques qui permet de jongler entre images, formes vectorielles, textes et éléments vidéo. Les masques avancés et les outils de sélection intelligents offrent un niveau de contrôle comparable aux logiciels desktop, sans compromis sur la puissance.

Puissance des puces Apple en renfort

Pixelmator Pro exploite pleinement les capacités des processeurs Apple Silicon pour proposer des fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle. La Super Résolution agrandit les images sans perte de qualité, l'outil de suppression du banding élimine les artefacts de compression, et le recadrage automatique suggère des compositions optimales. Les modèles équipés d'une puce A16, A17 Pro ou M1 minimum tournant sous iPadOS 26 pourront en profiter.

Un écosystème créatif unifié

La synchronisation entre Mac et iPad permet de basculer instantanément d'un appareil à l'autre, répondant aux attentes des créatifs nomades. Cette fluidité s'inscrit dans la logique d'Apple Creator Studio, l'abonnement à 12,99 € mensuel qui regroupe plusieurs outils professionnels. Les abonnés bénéficieront également d'un nouvel outil Déformation exclusif, conçu pour modeler les calques avec souplesse.

Cette offensive marque clairement les ambitions d'Apple face à la concurrence d'Adobe, en proposant une alternative native performante et parfaitement intégrée à son écosystème.