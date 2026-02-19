Google lance Lyria 3 pour créer de la musique avec l’IA

Avec Lyria 3, Google intègre la génération musicale par IA directement dans son écosystème, ouvrant la création sonore à tous via une simple description.

Lyria 3 : Google Gemini démocratise la création musicale par IA

Google vient de dévoiler Lyria 3, son dernier modèle de génération musicale, désormais intégré directement dans l’application Gemini. Une annonce qui marque une nouvelle étape dans la démocratisation de la création musicale assistée par intelligence artificielle.



Avec Lyria 3, n’importe quel utilisateur peut désormais générer des morceaux musicaux personnalisés simplement en décrivant une idée en quelques mots. Mais l’innovation ne s’arrête pas là : le modèle accepte également des images ou des vidéos comme point de départ, permettant ainsi de créer une ambiance sonore en parfaite harmonie avec un contenu visuel existant.



L’accès est pensé pour être intuitif. Il suffit de sélectionner « Créer de la musique » dans le menu des outils de l’application Gemini, ou de se rendre directement sur gemini.google.com/music.

Le lancement s’effectue en plusieurs phases. La version bêta est disponible dès aujourd’hui sur desktop, tandis que l’application mobile Gemini recevra la fonctionnalité dans les prochains jours pour l’ensemble des utilisateurs à travers le monde, sans restriction géographique particulière. Nous avons déjà eu l’occasion de le tester à la rédaction, et les résultats sont effectivement convaincants.



En parallèle, Lyria 3 alimente également Dream Track, l’outil de création musicale de YouTube, actuellement réservé aux créateurs américains, avec une extension internationale prévue prochainement.



Cette annonce s’inscrit dans un contexte de compétition féroce entre les géants de la tech sur le terrain de la génération audio. Des acteurs comme Suno, Udio ou encore le modèle MusicGen de Meta avaient déjà ouvert la voie. Google, fort de son expertise avec les précédentes versions de Lyria, entend clairement s’imposer comme la référence grand public du secteur.

Reste à voir si la qualité des productions et la facilité d’utilisation suffiront à convaincre aussi bien les créateurs professionnels que les simples curieux.

Meet Lyria 3, our latest music generation model from @GoogleDeepMind. 🎶



Now, you can create custom music tracks in the @GeminiApp — just by describing an idea or uploading an image or video. pic.twitter.com/zfRQuAUhyV — Google (@Google) February 18, 2026

Télécharger l'app gratuite Google Gemini