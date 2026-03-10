Shazam d'Apple est désormais disponible dans ChatGPT

ChatGPT peut maintenant identifier les chansons en cours de lecture grâce au service musical Shazam, propriété d'Apple depuis quelques années. Avec cette nouvelle intégration Shazam, les utilisateurs de ChatGPT peuvent poser une question comme « Shazam, quelle est cette chanson ? » pour faire apparaître une interface « Appuyer pour Shazam » et obtenir le titre du morceau.

Shazam complètement intégré à ChatGPT

La technologie complète de reconnaissance musicale de Shazam est accessible dans ChatGPT, ce qui évite aux utilisateurs de quitter l'application pour identifier une chanson et écouter un aperçu en ligne.

L'utilisation de Shazam dans ChatGPT fonctionne de la même manière que sur un appareil Apple. Pour ajouter Shazam à ChatGPT, il suffit d'ouvrir les paramètres de ChatGPT, d'aller dans la section applications, et de rechercher Shazam. Une fois installé, Shazam s'active en commençant une requête par « Shazam ». L'utilisation de Shazam dans ChatGPT ne nécessite pas d'avoir l'application Shazam installée, et la fonctionnalité de reconnaissance fonctionne sur n'importe quelle plateforme.



Si l'application Shazam est installée sur l'appareil, les chansons identifiées via ChatGPT sont ajoutées à la bibliothèque de l'application Shazam pour un accès ultérieur. Pratique !

Télécharger l'app gratuite Shazam