Le développement de Blender sur iPad est retardé par la version Android

Le développement de l'application Blender native pour iPad a été mis en pause, l'équipe donnant désormais la priorité aux tablettes Android. Le projet avait été annoncé en juillet 2025, avec des plans pour une version iPad Pro dotée d'une interface multitouch complète et d'un support pour l'Apple Pencil Pro. Une démo technique en direct avait même été présentée à SIGGRAPH à Vancouver à l'automne 2025, ce qui avait suscité de grandes attentes pour un portage optimisé pour le tactile.

Une annonce bienvenue pour les créateurs 3D

Six mois plus tard, tout semble arrêté. En janvier 2026, la page de suivi du projet sur projects.blender.org a mis à jour le statut de la tâche iPad/iOS en « on hold until further notice » (en attente jusqu'à nouvel ordre). Aucune explication officielle n'a été fournie pour cette pause.



La raison est devenue plus claire lorsque le développeur Dalai Felinto a répondu à un commentaire proposant de l'aide sur Github, indiquant que l'équipe se concentrait désormais sur les tablettes Android en priorité.

Bien que l'effort pour iPad semble reporté plutôt qu'annulé - une grande partie du travail sur l'interface/UI tactile pourrait être réutilisée plus tard, Android est la priorité mobile actuelle. Le plan de développement Blender pour 2026 confirme que le portage initial vers Android (avec support tactile) est en cours, en visant d'abord les tablettes, mais avec un potentiel pour d'autres applications mobiles ou XR par la suite.



Pour l'instant, les utilisateurs peuvent télécharger les dernières versions de Blender (y compris les builds natifs pour Apple Silicon sur Mac) gratuitement sur le site officiel de Blender, un concurrent historique d'AutoDesk et autre Cinema 4D. Rappelons que Blender est gratuit et open-source, souvent utilisé par les développeurs indépendants de jeux et les artistes pour les films d'animation.