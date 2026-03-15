Le nouveau Digg s'arrête déjà, la faute aux bots

La plateforme communautaire Digg, relancée avec enthousiasme en début d'année par son fondateur historique Kevin Rose et le cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, tire déjà le rideau. Annoncée comme une alternative innovante aux réseaux sociaux dominants, elle s’est heurtée à un problème massif : une invasion sans précédent de bots sophistiqués pilotés par l’intelligence artificielle. Un problème mis au jour initialement par Elon Musk sur Twitter lors de son rachat, et qu'il semble avoir contenu. Mais le nouveau Digg n'a visiblement pas trouvé la parade.

Encore un échec

Fondée en 2004, Digg avait marqué l’histoire du web avec son système de curation collective de liens, avant de décliner et d’être vendue à plusieurs reprises. En mars 2025, Kevin Rose et Alexis Ohanian rachètent la marque pour lui offrir une seconde vie. Après une phase de bêta fermée, la version grand public de Digg voit le jour début 2026, promettant une modération renforcée grâce à l’IA et à des signaux de confiance multiples (vérifications, preuves d’authenticité, etc.) pour contrer les comportements inauthentiques. Malheureusement, la réalité a été bien plus brutale que prévu.

Dès le lancement de la bêta ouverte, l’équipe a constaté une arrivée massive de spam SEO et de comptes automatisés. Le PDG Justin Mezzell l’explique dans une lettre ouverte publiée sur le site :

Dès les premières heures, nous avons vu des posts de spammeurs SEO soulignant que Digg conservait une autorité Google significative. Nous avons rapidement réalisé l’ampleur du problème : l’internet 2026 est en grande partie peuplé d’agents IA sophistiqués et de comptes automatisés.

Malgré des mesures draconiennes - bannissement de dizaines de milliers de comptes, déploiement d’outils internes et de solutions externes standards -, rien n’a suffi. Quand les votes, commentaires et engagements ne sont plus fiables, la base même d’une plateforme communautaire s’effondre. Celui qui se rêvait en concurrent de Reddit a vite déchanté.

Un « hard reset » plutôt qu’une fermeture définitive

Justin Mezzell parle d’un « hard reset » plutôt que d’une fin définitive. L’équipe va être fortement réduite, l’application mobile mise en pause, mais le projet ne disparaît pas. Au contraire :

Kevin Rose revient à temps plein dès avril 2026 pour piloter la reconstruction.

L’approche sera totalement repensée : exit la simple alternative à Reddit ou aux géants actuels. Il faut selon lui quelque chose de radicalement différent pour survivre dans cet écosystème saturé de bots.

Le podcast Diggnation continue ses enregistrements mensuels pendant cette phase de réflexion.

Un symptôme plus large de l’internet actuel

Comme le souligne le PDG, ce n’est pas uniquement un échec Digg : c’est un problème systémique du web en 2026. La théorie du « dead internet » (un internet majoritairement animé par des bots) trouve ici un écho concret. Même avec des outils IA avancés, les petites structures peinent à rivaliser face à la vitesse, l’intelligence et le volume des spams automatisés.



Digg promet donc un retour, mais sous une forme encore inconnue. En attendant, la page d’accueil affiche la lettre de Justin Mezzell et invite à suivre les évolutions. L’avenir dira si Kevin Rose parviendra à redonner vie à la légende Digg dans un paysage numérique radicalement transformé par l’IA.



Avez-vous connu Digg à l'époque ? Et que pensez-vous de l'approche de la version de 2026 ? Pour mémoire, iPhoneSoft était très populaire sur Digg à sa sortie en 2008.