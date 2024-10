Reddit annonce 100 millions d'utilisateurs par jour grâce à l'intelligence artificielle

Reddit, réseau social américain emblématique, vient de divulguer ses chiffres concernant son troisième trimestre 2024. Une annonce pleine d'enthousiasme étant donné que c'est la première fois qu'elle peut annoncer des chiffres dans le vert après 20 ans d'attente.

Une première depuis 2005

C'est une première historique pour Reddit. Après 20 ans d'attente, le réseau social américain indique être rentable pour la toute première fois de son histoire. Via l'annonce de ses résultats pour le troisième trimestre 2024, la société officialise un bénéfice net de 29,9 millions de dollars sur 348,4 millions de dollars de revenus. Une augmentation de 68 % en comparaison avec l'année dernière.



Autre fait marquant, la croissance spectaculaire du nombre d'utilisateurs. Ces derniers mois, Reddit a atteint une moyenne de 97 millions d'utilisateurs quotidiens avec parfois des pics à plus de 100 millions. Une fois de plus, une augmentation significative de 47 % par rapport à la même période en 2023.

Pour expliquer cette hausse vertigineuse, le PDG de Reddit, Steve Huffman, a déclaré que l'intégration de l'intelligence artificielle avait été un ajout crucial. Depuis un an, l'IA permet de traduire automatiquement les messages dans de nombreuses langues dont le français. Une fonctionnalité vitale pour attirer les utilisateurs d'autres pays, Reddit étant majoritairement utilisé par des américains. Il confirme au passage vouloir étendre cette fonction de traduction à plus de 30 pays d'ici l'année prochaine.



L'IA n'est pas seule dans cette histoire. Les revenus publicitaires (315 millions de dollars) sont également en hausse et les partenariats avec OpenAI et Google semblent plutôt lucratifs. La route est encore longue, Reddit va tout faire pour que le quatrième trimestre soit aussi positif.

