WhatsApp atteint les 100 millions d'utilisateurs actifs aux Etats-Unis

WhatsApp, l'application de messagerie instantanée inconturnable appartenant à Meta, a franchi une étape importante aux États-Unis en atteignant les 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Cette nouvelle, annoncée par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, témoigne de la croissance remarquable de l'application dans un pays où iMessage et les SMS dominent traditionnellement le marché.

Une popularité croissante malgré la concurrence

Dans un pays ou iMessage et les SMS restent ultra dominants, WhatsApp a réussi à séduire de plus en plus d'utilisateurs américains. Grâce au chiffrement de bout en bout et le support de tous les systèmes d'exploitations, WhatsApp demeure l'application de messagerie la plus universellement accessible. Aux Etats-Unis, l'application s'est avérée particulièrement populaire dans des villes comme Los Angeles, New York, Miami et Seattle.



Cette annonce marque la première fois que Meta publie des données spécifiques sur l'utilisation de WhatsApp aux États-Unis depuis son acquisition en 2014 pour 16 milliards de dollars. Si l'application domine déjà le marché dans des pays comme le Brésil et l'Inde, sa croissance aux États-Unis est d'autant plus impressionnante compte tenu de la concurrence importante des services de messagerie natifs.



En effet, WhatsApp est traditionnellement plus présent dans des pays plus pauvres et en Europe de l'Est par exemple. L'application permet de converser partout dans le monde — sans être dépendant d'un forfait mobile — tout en évitant l'oeil de gouvernements autoritaires grâce au chiffrement de bout en bout. Dans certains territoires, WhatsApp est devenue l'application de messagerie par défaut, remplaçant tous les services classiques. De fait, dans un pays comme les Etats-Unis où l'iPhone est ultra dominant, l'application de Meta met logiquement plus de temps à s'imposer face à iMessage.

Le RCS sur iOS : une difficulté pour WhatsApp ?

Cependant, WhatsApp pourrait bientôt faire face à un nouveau défi de taille avec l'introduction du protocole RCS (Rich Communication Services) sur iOS 18. Apple a en effet annoncé que la prochaine version de son système d'exploitation mobile, prévue pour cet automne, intégrera la prise en charge de RCS.

RCS offre des fonctionnalités similaires à celles de WhatsApp, telles que les messages riches, les indicateurs de frappe, les réactions aux messages et les accusés de réception. Une fois disponible sur iOS, cette technologie pourrait inciter de nombreux utilisateurs américains à délaisser WhatsApp au profit de l'application Messages native d'Apple puisqu'ils pourront converser facilement avec des utilisateurs sur Android.

Néanmoins, WhatsApp conserve certains avantages par rapport à RCS, notamment le chiffrement de bout en bout des conversations et la compatibilité avec tous les opérateurs mobiles. De plus, l'application de Meta dispose de fonctionnalités uniques comme son propre système de paiement intégré et la possibilité de partager des fichiers hors ligne entre iOS et Android. Pour faire simple, iMessage dispose du chiffrement de bout-en-bout contrairement au RCS, mais ce dernier sera à terme compatible avec iOS et Android.

Si l'arrivée de RCS sur iOS représente indéniablement un défi pour WhatsApp aux États-Unis, l'application devrait toutefois conserver une base d'utilisateurs fidèles, notamment ceux qui communiquent régulièrement avec des contacts à l'étranger utilisant des opérateurs ne prenant pas en charge RCS. À l'avenir, Meta devra redoubler d'efforts et faire preuve d'inventivité pour continuer à séduire les utilisateurs américains et maintenir sa croissance dans un marché hautement concurrentiel.



SourceTélécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger