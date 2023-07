Threads de Meta atteint les 100 millions d'utilisateurs en moins d'une semaine

Malgré un chiffre hallucinant, l'application de Meta ne remplacera peut-être pas Twitter pour les amateurs d'informations.



Threads, le concurrent de Meta sur Twitter, connaît un succès fulgurant. En seulement quatre jours après son lancement mercredi soir, l'application compte déjà plus de 100 millions d'utilisateurs. Le lien étroit avec Instagram, où plus d'un milliard d'utilisateurs peuvent facilement s'inscrire sur Threads - sauf dans l'Union européenne où l'application n'est pas encore disponible - explique en grande partie cette ascension.

Threads durera-t-il ?

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a partagé plusieurs mises à jour sur le nombre d'utilisateurs de Threads. L'application comptait 10 millions d'utilisateurs au cours des sept premières heures et plus de 30 millions après une journée complète. Au bout de deux jours, ce chiffre avait doublé.

Bien que Threads soit encore très jeune, il lui manque certaines fonctionnalités de base que de nombreux utilisateurs jugent essentielles. Les options d'accessibilité sont encore limitées, notamment les textes alternatifs à une image pour les malvoyants. Pire, la recherche est limitée aux noms d'utilisateur, il n'y a pas de prise en charge des hashtags et il est impossible de publier des messages sur Threads depuis le web. Sans compter l'absence d'aperçu pour de nombreuses sources, y compris des soucis pour certains liens web classiques.



Mais peut-être que le plus embêtant à date, c'est l'absence d'un flux chronologique des messages. Le flux algorithmique est principalement rempli de marques, d'influenceurs et de célébrités, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de suivre les publications de leurs proches. Un flux chronologique est en cours de développement, mais Twitter reste largement devant en matière d'actualités de dernière minute, avec un algorithme bien plus efficace (et open-source désormais).



Justement, Adam Mosseri, responsable d'Instagram, a précisé que l'objectif de Threads n'est pas de remplacer Twitter (malgré ce qu'a affirmé Mark Zuckerberg) :

La politique et l'actualité seront inévitablement présentes sur Threads - elles l'ont déjà été sur Instagram dans une certaine mesure - mais nous ne ferons rien pour encourager ces verticales.

La politique et l'actualité sont importantes, je ne veux pas insinuer le contraire. Mais je pense que, du point de vue de la plateforme, l'engagement ou les revenus supplémentaires qu'ils pourraient générer ne valent pas du tout la surveillance, la négativité (soyons honnêtes) ou les risques d'intégrité qui les accompagnent. Il y a bien assez de communautés extraordinaires - sport, musique, mode, beauté, divertissement, etc. - pour créer une plateforme dynamique sans avoir besoin de s'intéresser à la politique ou à l'actualité.



Et vous, vous êtes sur Threads ? Rappelons qu'il faut soit un compte américain, canadien ou autre (hors Europe) pour l'installer, ou en passant par notre astuce (places limitées).

Télécharger l'app gratuite Threads, an Instagram app