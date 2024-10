Threads : bientôt 1 an et déjà plus de 175 millions d’utilisateurs actifs mensuels

C’était le « défi » de Mark Zuckerberg avec son groupe Meta : lancer un concurrent de X (anciennement Twitter) pour proposer une alternative fiable, complète et performante. Après près d’un an d’existence, c’est bientôt l’heure du bilan et il pourrait s’avérer que Mark Zuckerberg a réussi son défi sans toutefois faire « tomber » X.

Threads et X semblent arriver à cohabiter

Threads célèbre bientôt son premier anniversaire avec un impressionnant cap : plus de 175 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Cette annonce a été faite par Mark Zuckerberg mercredi, à deux jours de l’anniversaire de la plateforme. En avril dernier, Threads comptait déjà plus de 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels, en hausse par rapport aux 130 millions enregistrés en février.



Cette croissance soutenue peut être attribuée à plusieurs facteurs clés, notamment la visibilité accrue offerte par Instagram. Depuis plusieurs mois, Instagram intègre des raccourcis vers des posts Threads directement sur le fil d’actualité des utilisateurs, favorisant ainsi une migration naturelle vers le nouveau réseau social.

De plus, Threads a su tirer profit des bouleversements chez son concurrent direct, X sous la direction d’Elon Musk. Les changements de politique, les décisions controversées et le comportement de Musk ont conduit de nombreux utilisateurs à quitter X. Beaucoup de ces utilisateurs ont trouvé refuge sur Threads, attirés par une expérience utilisateur similaire (pour ne pas dire identique) et une atmosphère plus accueillante et bienveillante.



Malgré la popularité croissante de Threads, X reste un acteur majeur avec ses 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels, dont la moitié utilisent le réseau quotidiennement, comme l’a récemment déclaré Elon Musk. Comme on peut le constater, la différence de statistiques de visites reste importante, X conserve une base d’utilisateurs plus grande

que Threads.

Les utilisateurs de Threads préfèrent les posts avec du texte uniquement

Threads se distingue également par les préférences de ses utilisateurs. Selon Meta, 63 % des messages sur Threads sont uniquement du texte, tandis qu’un message sur quatre contient au moins une image. Cette tendance montre que les utilisateurs ont une préférence pour des communications directes et simples sur la plateforme. Une tendance qu’on retrouve aussi sur X depuis sa création (sous le nom Twitter).



Pour répondre aux attentes de sa communauté, Threads a introduit de nombreuses fonctionnalités demandées, ce qui a renforcé son attractivité depuis le début de l’année. Parmi ces nouveautés, on trouve une application web accessible sur Windows et Mac, des sujets tendance et un bouton d’édition après la publication d’un post (avec une limite de quelques minutes). Ces améliorations ont contribué à fidéliser les utilisateurs et à attirer de nouveaux venus.



Cependant, contrairement à X, Meta ne prévoit pas de mettre en avant les actualités sur Threads. Alors que X reste un lieu privilégié pour discuter d’événements en direct et des dernières nouvelles, Threads se positionne différemment, misant sur des interactions plus personnelles et moins centrées sur l’actualité. Mark Zuckerberg espère jouer sur cette différence d’expérience pour offrir un environnement « plus sain » aux utilisateurs, chose qui est une bonne chose surtout quand on voit l’actualité chaotique en France avec les élections législatives et les tensions entre l’extrême gauche et l’extrême droite.



Finalement, X et Threads arrivent à cohabiter ensemble. Si on pouvait penser au début que Threads allait écraser X (ou inversement), il n’en est finalement rien. Certains utilisateurs ont remplacé X par Threads et d’autres apprécient d’utiliser quotidiennement les deux applications pour accéder à toujours plus de contenus diversifiés. Chacun trouve son bonheur, ce qui permet aux deux réseaux sociaux d’exister et de générer des revenus grâce aux publicités.



