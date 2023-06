Snap a déjà 4 millions d'utilisateurs abonnés à Snapchat+

Après avoir lancé une version premium du réseau social, Snapchat a connu un succès remarquable avec un million d'abonnés en seulement six semaines l'été dernier. Un an plus tard, Snap franchit une nouvelle étape.

Snapchat Plus attire les utilisateurs

Selon Axios, Snap s'apprête à annoncer de nouvelles données sur les abonnés de son service payant Snapchat+. Le rapport indique que la société américaine compte actuellement plus de quatre millions d'utilisateurs qui paient activement le niveau premium à 3,99 $ par mois.

Snapchat+ a été lancé avec une petite sélection de fonctionnalités spéciales, telles que des icônes d'application personnalisées et la priorité des réponses aux histoires. L'abonnement met également l'accent sur les "fonctionnalités exclusives, expérimentales et préliminaires", notamment la possibilité d'épingler un ami en tant que meilleur ami de discussion.



Mais ce n'est pas tout, en payant pratiquement 4 $ par mois, les utilisateurs bénéficient également d'un badge Snapchat+ sur leur profil, de fonds d'écran de chat et de sons personnalisés, ainsi que de statistiques de vues et de boosts pour les histoires.



Plus récemment, Snap a adopté l'intelligence artificielle générative et intégré un chatbot appelé My AI directement dans l'application pour tous les utilisateurs.

Axios ajoute que Snap prévoit d'introduire pour la première fois des fonctionnalités de messagerie expressive pour Snapchat+, telles que le contrôle de la taille de la police et des couleurs. C'est exactement ce qu'a fait Twitter en avril dernier.



En tout cas, l'action SNAP devrait reprendre des couleurs en bourse dans la journée.

