Lancement de l'abonnement Snapchat+ à 3,99$ en France pour les passionnés

Comme prévu, Snap lance un service d'abonnement optionnel offrant des "fonctionnalités exclusives, expérimentales et en avant-première". Le service à 3,99 dollars par mois s'adresse aux utilisateurs "passionnés" de Snapchat et sera lancé cette semaine aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite et dans les Émirats arabes unis.

Découvrez Snapchat+

Les fonctionnalités exclusives sont assez maigres pour le lancement d'après le communiqué, notamment la possibilité de changer l'icône de l'application, de voir qui a revu une histoire et d'épingler un ami en haut de votre historique de chat en tant que meilleur ami. Certaines de ces fonctionnalités, comme le "best friend", ne seront disponibles que pour les abonnés, mais d'autres pourront être intégrées à l'application principale de Snapchat.

Snap s'appuie principalement sur son modèle publicitaire pour ses revenus, le nouveau service marque donc une rupture. L'entreprise gagne également de l'argent en vendant du matériel comme ses lunettes intelligentes Spectacles et son nouveau drone Pixy, mais ce revenu est relativement faible par rapport à son activité publicitaire. La société d'ailleurs a récemment annoncé un gel des embauches lors de son dernier rapport sur les résultats et a vu son cours de bourse plonger de façon spectaculaire au cours des deux derniers mois. Mais ce n'est pas la seule valeur qui a vacillé...

