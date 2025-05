YouTube teste un nouvel abonnement Premium à deux en France

YouTube explore de nouvelles façons d'attirer les abonnés avec une formule Premium pour deux personnes, actuellement en test dans plusieurs pays dont la France. Cette offre intermédiaire vise les couples et colocataires qui souhaitent profiter des avantages Premium sans opter pour un forfait familial complet.

Une formule duo à mi-chemin entre les offres existantes

Proposée à 19,99€ par mois en France, cette nouvelle option se positionne stratégiquement entre l'abonnement individuel (12,99€) et le forfait famille (23,99€ pour cinq personnes). Pour en bénéficier, les conditions sont simples : les deux utilisateurs doivent avoir plus de 13 ans, posséder chacun un compte Google, appartenir au même foyer et être enregistrés dans la même "famille Google".

Les abonnés accèdent à tous les avantages classiques de YouTube Premium : visionnage sans publicité, lecture en arrière-plan, téléchargements pour le mode hors connexion et accès à YouTube Music. Cette approche rappelle les formules duo déjà proposées par Spotify et Deezer, qui ciblent le même segment d'utilisateurs.

Une stratégie d'élargissement des abonnements

Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de diversification des offres d'abonnement de YouTube. En mars dernier, la plateforme avait déjà lancé YouTube Premium Lite dans certains pays, une version allégée sans YouTube Music mais permettant de regarder la plupart des vidéos sans publicité. De notre côté, on pense qu'une formule sans YouTube Music est bien plus pertinente dans un marché où les services de streaming musicaux sont très implantés et les utilisateurs ont du mal à en changer.

YouTube et Google misent de plus en plus sur les revenus d'abonnement pour compléter leurs recettes publicitaires. Lors de ses résultats du premier trimestre 2025, Google a annoncé que l'ensemble de ses services par abonnement (dont YouTube Premium et Google One) comptaient désormais plus de 270 millions d'abonnés, tandis que YouTube Premium et YouTube Music dépassaient les 125 millions d'utilisateurs.

Pour l'instant, cette formule duo reste en phase expérimentale et n'est pas systématiquement visible pour tous les utilisateurs français. Son succès déterminera probablement son déploiement dans d'autres régions du monde.



Source

Télécharger l'app gratuite YouTube