YouTube Premium Lite à 7,99€ : l'alternative moins chère arrive en France

Après plusieurs mois d'attente, YouTube officialise enfin le déploiement de son abonnement Premium Lite sur le territoire français. Cette formule intermédiaire, facturée 7,99 euros par mois, propose une alternative moins coûteuse à l'abonnement Premium classique tout en conservant certaines publicités selon les contenus consultés.

Un prix attractif mais des fonctionnalités limitées

YouTube Premium Lite s'affiche à 7,99 euros mensuels, soit 5 euros de moins que l'offre Premium complète à 12,99 euros. Cette différence tarifaire s'explique par des limitations importantes dans les fonctionnalités disponibles. Les utilisateurs ne pourront pas télécharger de contenus pour une consultation hors ligne, ni profiter de la lecture en arrière-plan qui permet d'écouter des vidéos avec l'écran éteint. Ces deux fonctionnalités restent exclusives à l'abonnement Premium standard.

Cette stratégie tarifaire rappelle celle adoptée par Apple avec ses différentes déclinaisons d'iCloud+, où chaque palier correspond à des besoins spécifiques. Comme pour l'écosystème Apple, YouTube mise sur une segmentation claire de ses services pour toucher différents profils d'utilisateurs, depuis les consommateurs occasionnels jusqu'aux utilisateurs intensifs.

Une expérience publicitaire sélective selon les contenus

L'aspect le plus intriguant de YouTube Premium Lite réside dans sa gestion ciblée de la publicité. Les utilisateurs profiteront d'une expérience sans interruption sur les contenus gaming, mode, beauté, actualités et autres catégories thématiques. En revanche, les publicités persistent sur les contenus musicaux, les clips vidéo, les Shorts et lors de la navigation dans l'application.

Cette approche sélective s'explique par les spécificités économiques du streaming musical, où les revenus publicitaires et les droits d'auteur nécessitent des mécaniques de rémunération différentes. YouTube conserve ainsi ses revenus sur les contenus musicaux, secteur particulièrement rentable mais aussi le plus coûteux en termes de licences. De fait, Youtube Premium Lite n'inclut pas YouTube Music, contrairement à l'abonnement standard plein tarif.

Disponibilité et avis

YouTube Premium Lite bénéficie d'un déploiement progressif, s'appuyant sur les résultats positifs obtenus lors des tests menés depuis mars dernier dans plusieurs marchés pilotes. La France fait partie des 19 pays sélectionnés pour cette extension, étant le seul territoire francophone à en bénéficier dans cette première vague. Google promet un déploiement complet pour tous dans les prochaines semaines.



Ce forfait est idéal pour les utilisateurs modérés de YouTube qui ne veulent pas YouTube Music. Clairement, le manque des téléchargement et de la lecture en arrière-plan sont les plus grandes limites de cet abonnement. En revanche, si vous utilisez plutôt la version web de YouTube sur votre Mac, cela reste intéressant. En tout cas, on aurait préféré un abonnement uniquement sans YouTube Music, avec toutes les fonctionnalités du service vidéo. Les mois nous diront si cette formule a du succès.