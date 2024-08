L'app open source qui sublime YouTube Music sur votre Mac

YouTube Music est une plateforme de streaming musicale plus populaire qu’on le pense. Incluse dans l’abonnement YouTube Premium, vous y avez peut-être déjà accès sans le savoir. Si l’application iOS est exempte de reproches, Google a décidé de ne pas proposer d’app sur Mac OS ou Windows. Le modèle de Mountain View et de proposer tous ses services à travers des web apps, ce qui limite considérablement les fonctionnalités disponibles. Bonne nouvelle : la communauté a développé une application open-source qui règle le problème et ajoute énormément de fonctions non disponibles de base.

Enfin une app YouTube Music sur Mac

C'est bête à dire, mais le simple fait qu'un logiciel tiers YouTube Music soit disponible sur Mac est une nouveauté en soi. Avec la méthode officielle proposée par Google, il faut nécessairement passer par le web et ne pas pouvoir, par exemple, utiliser les touches médias. Une app open-source créée par Th-Ch et soutenue par la communauté, vient gommer ces frustrations et enfin proposer un logiciel digne de ce nom.



Disponible sur absolument toutes les plateformes : Mac OS (Intel/ARM), Windows, Linux... l'application est légère car elle se contente par défaut d'être une app électron de la version Web de YouTube Music. Très régulièrement mise à jour (une fois par mois en moyenne), elle sans cesse améliorée et les buts sont très rapidement corrigés — quand ils existent.



Sa grande force, et ce qui fait que cette app se différencie d'autres tentatives éventuelles, est la possibilité d'installer des extensions pour considérablement améliorer l'expérience utilisateur.

Des extensions qui changent tout

La véritable puissance de cette app YouTube Music réside dans ses très nombreuses extensions qui vont au-delà de ce que vous pensez possible. Ainsi, le logiciel devient plus puissant que Spotify ou Apple Music alors que ce sont des services standalone sur Mac. Toutes les extensions sont gratuites et intégrées directement dans le package d'installation, de sorte qu'il n'y ait rien de plus à télécharger. Parmi les extensions disponibles, on peut citer (liste non exhaustive) :



Discord Rich Presence : affiche la musique que vous écoutez en direct sur Discord, à la manière de Spotify.

Passer les silences / SponsorBlock : ignore automatiquement les sections de silence dans les chansons, en particulier dans les clips avec les introductions ou les coupures promotionnelles.

Bloqueur de publicités: comme son nom l'indique, l'extension bloque des pubs pour les non abonnés à YouTube Premium.

Télécharger : permet de télécharger des morceaux au format MP3 (pour un usage personnel bien évidemment)

Synced Lyrics : affiche les paroles en les synchronisant avec la chanson.

Comment télécharger et installer YouTube Music Desktop App ?

Comme le logiciel est dispo sur Github et ne dispose pas de site internet dédié ou de présence sur l'App Store, il y a quelques petites choses à savoir pour procéder à l'installation correctement. Rassurez-vous, rien de très compliqué !