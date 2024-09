DuckDuckGo rend open source son navigateur pour Mac

DuckDuckGo n'est pas seulement un moteur de recherche, c'est également un navigateur web sur Mac depuis 2022. Et après plus de deux ans d'attente, DuckDuckGo a finalement publié le code source de son navigateur pour macOS. Une annonce discrète faite sur Github, la plateforme collaborative de référence pour développeurs.

Un choix technologique original avec WebKit

Le navigateur DuckDuckGo pour Mac se distingue de ses concurrents en s'appuyant sur WebKit, le moteur de rendu d'Apple utilisé par Safari. Un choix à rebours de la tendance dominante qui voit la plupart des navigateurs alternatifs adopter Chromium, la base open source de Google Chrome.

Selon DuckDuckGo, miser sur WebKit permet une meilleure intégration à l'écosystème macOS. Les tests internes montrent aussi des performances honorables, avec 60% de données consommées en moins que Chrome et une plus grande vélocité sur certains benchmarks graphiques. De quoi justifier ce parti pris technologique original.



Pour rappel, si les navigateurs web étaient obligés d'utiliser WebKit sur iOS jusqu'à peu, cela n'a jamais été le cas sur macOS où les développeurs sont bien plus libres. Le choix de DuckDuckGo est aussi étonnant que rare : le seul navigateur majeur à utiliser WebKit est Safari, les concurrents étant largement basés sur Chromium ou Gecko dans le cas de Firefox. Ceci explique la présence de DuckDuckGo sur le Mac App Store, là où tous les concurrents en sont absents.

Cap sur la transparence et l'open source

Au-delà des performances, c'est sur le terrain de la transparence que DuckDuckGo veut marquer des points. L'entreprise s'est engagée à publier en open source le code et les données de la plupart de ses applications. C'était déjà le cas des versions mobiles du navigateur et de l'ensemble de données Tracker Radar sur le pistage publicitaire. Après un long délai, la version Mac leur emboîte le pas sur le dépôt GitHub de DuckDuckGo. La déclinaison Windows devrait suivre prochainement.

Plus qu'un gage de transparence, ce passage à l'open source est aussi un appel du pied à la communauté des développeurs. "Nous sommes impatients d'impliquer la communauté dans le développement !", s'enthousiasme DuckDuckGo.

De quoi insuffler une nouvelle dynamique au navigateur confidentiel et challenger un peu plus les mastodontes du secteur. Tout en restant fidèle aux valeurs de respect de la vie privée chères à DuckDuckGo. Un positionnement original à l'heure où les géants de la tech sont dans le viseur des régulateurs sur ces questions. Cependant, difficile de s'avancer sur des perspectives d'adoption large de DuckDuckGo sur Mac. Safari est présent par défaut, et est sans conteste le navigateur sécurisé et privé par excellence. En ajoutant cela à l'écosystème Apple et la possibilité d'installer des extensions, on ne voit pas d'avantage clair à utiliser le navigateur de DuckDuckGo.

