Le navigateur sécurisé DuckDuckGo débarque sur Mac en version bêta

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

DuckDuckGo, le célèbre navigateur pour iPhone qui vise à aider les utilisateurs à avoir une expérience de navigation privée, rapide et sécurisée, annonce aujourd'hui son application Mac. Disponible en version bêta publique, voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet si vous souhaitez le tester en avant-première.

DuckDuckGo est disponible sur Mac

Pour mémoire, le navigateur au canard utilise des protections de confidentialité intégrées comme la recherche privée, le blocage des traqueurs, le chiffrement des sites Web et la protection des e-mails. Téléchargé plus de 150 millions de fois depuis 2018, l'équipe derrière DuckDuckGo a décidé qu'il était temps d'apporter l'expérience aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables. Une bonne idée qui va dans le sens de Safari sur Mac et qui ne devrait pas ravir Google qui domine toujours le marché avec Chrome mais qui monétise les données utilisateurs depuis ses débuts.

DuckDuckGo pour Mac est une solution de confidentialité tout-en-un pour la navigation quotidienne, sans paramètres compliqués, juste une "expérience privée simplifiée" aux côtés de quelques nouvelles fonctionnalités. Voici ses trois piliers mis en avant par l'éditeur :

La confidentialité par défaut : il dispose d'un moteur de recherche privé intégré, d'un puissant bloqueur de trackers, d'une nouvelle protection contre les pop-ups de cookies sur environ 50 % des sites (ce pourcentage augmentant considérablement tout au long de la bêta), d'un bouton Fire (effacement des données en un clic), d'une protection des e-mails, etc ; Un navigateur rapide : En utilisant le moteur de rendu de sites Web intégré à l'ordinateur (le même que celui utilisé par Safari) et en bloquant les trackers avant leur chargement, les utilisateurs bénéficieront d'une navigation vraiment rapide. L'entreprise affirme que le navigateur est plus rapide que Chrome sur certaines performances graphiques (en utilisant le benchmark Motion Mark 1.2.) et comme avantage supplémentaire, en bloquant les trackers, DuckDuckGo utilise environ 60% de données en moins que Chrome ; Conçu pour la sécurité : Le cryptage intelligent intégré à DuckDuckGo permet aux utilisateurs de naviguer plus souvent vers la version cryptée (HTTPS) d'un site Web, et le blocage des trackers réduit l'exposition aux scripts tiers qui pourraient tenter d'accéder à vos données. Par défaut, toutes les données de l'application, comme l'historique, les signets et les mots de passe, sont uniquement stockées localement sur l'appareil de l'utilisateur et ne sont pas accessibles à DuckDuckGo.

DuckDuckGo pour Mac n'est pas simplement un remplacement du "mode Incognito" (qui n'est pas réellement privé !) - au lieu de cela, DuckDuckGo pour Mac est conçu pour être utilisé comme un navigateur de tous les jours qui protège vraiment votre vie privée. Nous avons les fonctionnalités que vous attendez d'un navigateur, comme la gestion des mots de passe, la gestion des onglets, les signets, et plus encore, ainsi que des fonctionnalités de confidentialité que vous allez adorer.

Comment tester la version bêta de DuckDuckGo sur Mac ?

L'application Mac de DuckDuckGo étant actuellement en version bêta, les utilisateurs doivent s'inscrire sur une liste d'attente privée. Voici comment vous pouvez la rejoindre :

Téléchargez l'application mobile DuckDuckGo (ou mettez à jour la dernière version).

Ouvrez Paramètres > DuckDuckGo for Desktop (dans la section Confidentialité).

Cliquez sur "Rejoindre la liste d'attente privée".

Lorsque vous obtiendrez un code d'invitation, vous recevrez une notification de l'application. Cette notification vous permettra d'obtenir un code d'invitation et un lien vers la page de téléchargement à ouvrir sur votre ordinateur de bureau/portable.

Pour l'instant, seuls les utilisateurs de Mac peuvent demander à participer au test. Une version Windows est prévue dans un avenir proche.

