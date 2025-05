Sky : Un nouvel assistant IA pour Mac par les créateurs de Shortcuts

L’équipe à l’origine de Shortcuts, connue chez nous sous le nom de Raccourcis, l’application d’automatisation acquise par Apple et intégrée à iOS et macOS, a lancé Sky, un assistant alimenté par l’IA pour Mac. Sky n'est pas un énième ChatGPT, il aide de manière fluide dans les tâches en comprenant le contenu de votre écran et en interagissant avec vos applications installées. En clair, ce qu'Apple avait prévu avec son nouveau Siri 2.0, mais qu'on attend toujours.

Sky est une nouvelle façon de travailler sur Mac

Sky, développé par Ari Weinstein, Conrad Kramer et Kim Beverett, flotte discrètement au-dessus de votre espace de travail, offrant un support IA en un seul clic. Il reconnaît les applications ouvertes, suit vos actions et suggère des tâches possibles, avec des intégrations natives pour Calendrier, Messages, Notes, Safari, Finder, Mail et les captures d’écran.

Par exemple, Sky peut créer un événement de calendrier pour un dîner basé sur une conversation ou suggérer un restaurant. Les utilisateurs peuvent personnaliser Sky avec des prompts, des scripts et des raccourcis, lui permettant de gérer des tâches comme répondre à des questions, écrire, planifier et même coder.



Federico Viticci de MacStories, fan de Shortcuts et qui a testé Sky, affirme qu’il va « changer fondamentalement » son flux de travail macOS et son automatisation quotidienne. Par exemple, partager un lien d’article depuis Safari implique généralement plusieurs étapes, mais Sky peut récupérer le lien, résumer la page et l’envoyer via iMessage à un contact en une seule commande. Son intégration profonde permet à Sky de fonctionner avec n’importe quelle application, y compris Finder.

En alpha, Sky prend en charge GPT-4.1 ou Claude, mais c'est bien évidemment son intégration totale à macOS qui la rend plus puissante que les LLM seuls. Les utilisateurs peuvent créer des outils personnalisés en langage naturel, le rendant accessible à tous, tandis que les utilisateurs avancés peuvent utiliser Claude pour développer des outils avec des scripts shell et AppleScripts.

Une app à suivre

Sky est une application qui sera certainement payante, mais qui possède un potentiel assez incroyable. Reste à savoir comment il gère l'aspect confidentialité, car Sky doit avoir connaissance de tout le contexte de votre Mac pour être efficace.



Voici un aperçu vidéo de Sky :

Notre avis ? Si Sky est aussi bon que la preview de notre confrère l'affirme, l'assistant sera racheté par Apple dans les mois qui viennent.