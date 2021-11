Wondershare Filmora : un outil pour une création sans limites

Article Sponsorisé

Que ce soit pour des anniversaires, pour des vidéos de vos voyages ou pour un projet professionnel, beaucoup veulent se lancer dans le montage vidéo.



Nombreux sont les logiciels de montage sur nos ordinateurs, nos Mac et même nos iPhone/iPad : on pense notamment à l'excellent PowerDirector, ou encore la très professionnelle Adobe Premiere Pro. Cependant, il existe des alternatives tout aussi efficaces, à un prix bien plus abordable et nous allons en présenter une aujourd'hui.

Cette petite trouvaille se nomme Filmora et a été développée par le studio Wondershare, dont nous avons déjà présenté plusieurs outils sur ce blog.

Filmora : l'outil parfait pour faire des montages vidéo

Vous avez toujours voulu vous mettre au montage vidéo, sans pour autant avoir de connaissances et un budget immense pour pouvoir vous offrir l'un des meilleurs logiciels dans le domaine ? Nous avons la solution pour vous ! Cette dernière se nomme Filmora et convient parfaitement aux débutants grâce à sa facilité d'utilisation.



Que ce soit pour des effets spéciaux hollywoodiens, la gestion de fonds verts ou tout simplement un montage de vos aventures, tout est possible ! Disponible sur PC et Mac, l'outil permet notamment de monter en 4K pour frôler la perfection. Si, comme moi, vous êtes adorateurs des tutos en vidéo pour apprendre une nouvelle compétence, vous devriez être servi puisque les développeurs de Filmora ont concocté des guides pour vous guider pendant vos créations.

En quelques minutes, vous pouvez prendre la main sur les fonctionnalités essentielles du logiciel, le fonctionnement est enfantin : vous pourrez importer des clips en faisant un glisser/déposer et il ne vous restera plus qu'à vous laisser guider pour ajouter vos effets, faire des transitions, redimensionner ou encore appliquer des corrections.



Une vraie découverte, que Wondershare vous propose de tester gratuitement (en échange d'un filigrane sur vos rendus) avant de passer à la caisse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le logiciel est accessible, puisqu'un abonnement d'un an vous coûtera 49,99€, mais surtou la licence à vie est affichée à 79,99€.



Ce prix vous donnera également accès à la partie gratuite de Filmstock, une bibliothèque immense qui vous permettra de mettre la main sur plus de 10 millions de ressources dont des effets vidéo, des modèles After Effects, de la musique et des effets sonores libres de droits, des vidéos et des images. Cette dernière fera passer n'importe quel débutant pour un professionnel du montage en seulement quelques clics.



Pour aller encore plus loin, il sera possible d'opter pour un abonnement mensuel : la version Standard à 9,99€ par mois (en promotion actuellement à 7,99€) ou alors profitez de toutes les ressources disponibles en souscrivant à l'offre Premium à 49,99€ par mois (en promotion à 44,99€).

Des utilisateurs de Filmora parmi vous ?

Ceci est un article sponsorisé par l'éditeur.