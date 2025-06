Les 5 meilleurs Antivirus pour Mac en 2025

Les utilisateurs Mac pensent souvent que leurs appareils sont à l'abri des virus, mais ce n'est qu'un mythe. Bien que macOS dispose de certaines protections intégrées, plus efficaces que celles de Windows, il peut toujours être affecté par des logiciels malveillants, des attaques de phishing, des ransomwares ou d'autres menaces en ligne. Les cyberattaques étant de plus en plus sophistiquées, il est essentiel de disposer d'un antivirus fiable sur tous les ordinateurs et systèmes d'exploitation.



Dans ce comparatif, nous allons passer en revue les 5 meilleures solutions antivirus pour Mac disponibles en 2025, en comparant leurs fonctionnalités et leur compatibilité avec macOS. Que vous recherchiez une protection complète, des outils de performance système ou une simple défense contre les logiciels malveillants, cette liste vous aidera à choisir le meilleur antivirus pour votre Mac cette année.

Pourquoi avez-vous besoin d'une protection antivirus sur Mac en 2025 ?

​​​​​​S'il est vrai que les ordinateurs Windows sont plus souvent ciblés, les Mac ne sont pas à l'abri des cybermenaces. En fait, ces dernières années, on a assisté à une augmentation spectaculaire des logiciels malveillants, des logiciels publicitaires, des logiciels espions et des escroqueries par hameçonnage ciblant les utilisateurs Apple.

Que vous utilisiez votre Mac pour travailler à distance, effectuer des opérations bancaires en ligne, faire des achats ou naviguer, vos données et votre vie privée sont en danger. C'est pourquoi nous recommandons l'utilisation d'un logiciel antivirus sur tous les Mac. La solution XProtect proposée par Apple ne suffit plus. Une solution de sécurité moderne centrée sur macOS doit offrir une protection en temps réel, une détection des logiciels malveillants et des outils de pare-feu.

#1 - Intego Antivirus pour Mac

Comme expliqué lors de sa découverte il y a quelques années, Intego n'est pas une marque antivirus qui a rajouté la prise en charge de macOS après coup ; elle a été conçue dès le départ pour les utilisateurs Mac. Avec plus de 25 années d'expérience dans la sécurité Apple, Intego comprend l'architecture unique de macOS mieux que la plupart des concurrents. Cela signifie que vous bénéficiez d'une expérience plus fluide, de meilleures performances système et d'outils de sécurité optimisés pour votre Mac.

Intego vous offre tout ce dont vous avez besoin dans un seul pack. L'offre Mac Premium Bundle X9 d'Intego est bien plus qu'un simple logiciel antivirus. Il comprend :

La solution antivirus d'Intego (VirusBarrier) qui protège votre Mac contre les virus, les logiciels malveillants et les ransomware.

La solution pare-feu d'Intego, qui surveille et bloque le trafic réseau et les applications suspectes.

La solution de nettoyage et optimisation d’Intego, aide à améliorer votre productivité en surveillant votre système en permanence et en supprimant les fichiers inutiles.

Le module complémentaire VPN d'Intego cryptera votre connexion afin de préserver la confidentialité et la sécurité de votre activité sur Internet.

Mac Premium Bundle X9 contient également une solution de sauvegarde et de contrôle parental. Que vous soyez préoccupé par les logiciels malveillants, le pistage ou la perte de données, Intego couvre tout. Il est simple à utiliser, rapide et fonctionne silencieusement en arrière-plan, protégeant votre Mac sans le ralentir.

#2 - Norton 360 Standard pour Mac

Norton est un nom bien connu dans le domaine de la sécurité numérique, et son plan 360 standard offre un ensemble de fonctionnalités familières pour les utilisateurs de Mac en 2025. Il comprend une protection contre les logiciels malveillants en temps réel, un VPN sécurisé, un pare-feu, une surveillance du dark web et une sauvegarde sur le cloud. L'interface est claire et l'installation rapide.

Cependant, Norton a été initialement développé pour Windows, ce qui se ressent dans sa version Mac. Si la protection de base est solide, certains outils sont limités ou totalement absents sur Mac. Norton reste un concurrent de taille pour la protection de base, mais d'autres options peuvent s'avérer plus adaptées si vous recherchez une suite de sécurité qui semble réellement conçue pour macOS.

#3 - Bitdefender Antivirus pour Mac

Bitdefender est connu pour sa bonne détection des logiciels malveillants et son faible impact sur les performances du système. La version Mac de Bitdefender Antivirus offre une protection fiable en temps réel et inclut une fonction Time Machine qui protège vos sauvegardes contre les attaques de ransomware.

Cela dit, la version Mac de Bitdefender n'offre pas autant de fonctionnalités supplémentaires que son homologue Windows. Cette édition ne comprend pas d'outils tels que le contrôle parental, l'optimisation du système et la personnalisation du pare-feu. C'est un excellent choix si vous recherchez une protection de base solide avec une interface propre, mais les utilisateurs qui veulent une suite de sécurité et de confidentialité tout-en-un risquent de la trouver un peu limitée.

#4 - Malwarebytes Premium pour Mac

Malwarebytes Premium offre une conception simple et des capacités décentes de suppression des logiciels malveillants. Il est particulièrement efficace pour détecter et éliminer les logiciels publicitaires, les pirates de navigateur et les programmes potentiellement indésirables (PUP), qui sont de plus en plus fréquents sur macOS.

Si Malwarebytes est excellent pour nettoyer les systèmes infectés, il n'est pas aussi complet lorsqu'il s'agit de prévenir les menaces avant qu'elles ne se produisent. Il ne dispose pas d'outils tels qu'un pare-feu et un VPN, et son ensemble de fonctionnalités est relativement basique par rapport aux solutions tout-en-un. La version gratuite ne propose que des analyses manuelles, ce qui signifie que les utilisateurs ne bénéficient pas d'une protection en temps réel s'ils ne mettent pas à jour leur version.

#5 - ESET Cyber Security pour Mac

ESET Cyber Security offre une protection avancée qui s'adresse aux utilisateurs plus expérimentés. Son moteur antivirus est efficace et hautement personnalisable, ce qui le rend idéal pour les personnes qui souhaitent avoir un contrôle total sur leurs paramètres de sécurité et qui sont prêtes à consacrer du temps et des efforts supplémentaires pour y parvenir.

La faiblesse d'ESET réside dans son manque d'options. Contrairement à d'autres suites antivirus, il ne dispose pas d'outils tels qu'un VPN ou un nettoyeur de système. Son interface est également plus technique, ce qui peut être déconcertant pour les débutants. Cependant, ESET offre de bonnes performances et une bonne fiabilité sans fonctionnalités inutiles pour les utilisateurs qui préfèrent un antivirus qu'ils peuvent configurer selon leurs préférences.

Conclusion

Norton offre une solution complète, mais ses fonctionnalités Mac sont encore limitées par rapport à sa version Windows. Bitdefender offre une protection de base solide avec une interface propre, bien qu'il manque d'options. Malwarebytes est excellent pour le nettoyage des logiciels malveillants et les performances, mais il ne propose que peu de défenses proactives. ESET offre aux utilisateurs expérimentés des outils d'analyse et de personnalisation puissants, mais n'est peut-être pas idéal pour les débutants. Les cinq programmes antivirus sont des options solides pour 2025, mais Intego remporte la palme de la meilleure protection globale sur Mac. Il offre tout ce dont vous avez besoin pour assurer votre sécurité en ligne, ainsi que des fonctions supplémentaires utiles que vous ne trouverez pas dans la plupart des autres outils antivirus.

Et si vous changez d’avis ? Aucun problème. Vous bénéficiez d’une garantie satisfaite ou remboursée pendant 30 jours, ainsi que d’une gestion simplifiée de votre abonnement. Vous activez ou désactivez le renouvellement automatique en un clic, directement depuis votre compte Intego.

