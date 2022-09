Apple a grandement amélioré MacOS contre les virus en 2022

Apple a apporté des mises à jour notables aux outils de lutte contre les logiciels malveillants de macOS au cours des six derniers mois, selon un rapport très détaillé signé Howard Oakley de Eclectic Lighting Company. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Mac en tout genre.

Plus besoin d’antivirus sur Mac ?

"Au cours des six derniers mois, la protection contre les logiciels malveillants de macOS a plus évolué qu'au cours des sept années précédentes", écrit Howard Oakley dans un billet de blog publié cette semaine. La détection des logiciels malveillants sur le Mac est désormais "totalement préventive" et aussi active que "de nombreux produits anti-virus commerciaux".

Plus précisément, à peu près au moment où macOS 12.3 Monterey a été lancé, Apple a discrètement introduit un nouvel outil XProtect Remediator pour son service XProtect qui vérifie les logiciels malveillants en arrière-plan. XProtect Remediator recherche plus fréquemment les logiciels malveillants et agit en conséquence si tel est le cas.



Apple utilisait auparavant le Malware Removal Tool (MRT) et XProtect, mais XProtect se limitait à vérifier les applications et le code par rapport à une liste de logiciels malveillants connus et MRT s'exécutait peu fréquemment. La nouvelle solution d'Apple est plus agressive et offre une meilleure protection. Xproduct Remediator est disponible sur les Macs exécutant macOS Monterey, macOS Big Sur et macOS Catalina, mais il n'est pas disponible sur les Macs exécutant des versions plus anciennes du système d’exploitation comme l’explique Apple.



La nouvelle fonctionnalité XProtect est mise à jour régulièrement et elle s'exécute au moins une fois par jour, mais parfois même plus fréquemment. Pour certaines vérifications de logiciels malveillants, elle s'exécute toutes les heures ou toutes les deux heures, et elle est capable d'identifier une gamme de logiciels malveillants, tels que Adload, DubRobber, Pirrit, SnowDrift, Trovi, EvilQuest et plus encore.



Les analyses sont plus susceptibles d'avoir lieu lorsque le Mac est éveillé mais pas en utilisation active, et qu'il effectue principalement des tâches en arrière-plan comme des sauvegardes et la réception d'e-mails. Oakley affirme que les nouvelles protections contre les malwares représentent un "grand pas en avant" pour ceux qui exécutent les versions les plus récentes de macOS, avec plus d'informations disponibles dans le billet de blog d'Oakley. D’après lui, nous n’avons pas forcément besoin d’un antivirus, même si la suite X9 d’Intego est très efficace et mise à jour constamment.