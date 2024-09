Capteurs de fréquence cardiaque et ECG améliorés sur les Apple Watch 2024

La future Apple Watch 10, parfois appelée Apple Watch X, ainsi que l'Ultra 3 bénéficieraient d'un capteur de fréquence cardiaque et électrocardiogramme ECG améliorés, permettant de nouvelles fonctionnalités de santé comme la détection de l'apnée du sommeil. Selon 9to5Mac, qui corrobore ainsi les propos de la veille de Mark Gurman, ce sera la grande nouveauté. En revanche, celle-ci devait au départ dépendre du suivi de l'oxygénation du sang, une fonctionnalité actuellement désactivée sur les modèles d'Apple Watch aux États-Unis en raison de problèmes de brevets.

L'apnée du sommeil

L’apnée du sommeil provoque des interruptions de la respiration pendant le sommeil, entraînant une fatigue excessive la journée. SAHOS ou syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil, touche 4 % des Français. Habituellement, ce trouble est diagnostiqué via une étude du sommeil et nécessite un appareil respiratoire comme une machine CPAP. Selon les rumeurs, la Series 10 et l'Ultra 3 pourraient détecter l’apnée en utilisant le suivi du sommeil de l'Apple Watch, après plusieurs jours de collecte de données.

Des tailles plus grandes

Autre changement attendu, la hausse des dimensions des boîtiers. L’analyste Ming-Chi Kuo a assuré récemment que les nouveaux modèles auraient des tailles d’écran plus grandes, de 45 et 49 mm, mais une autre source nous confiait cette semaine que ce serait finalement 42 et 46 mm. Selon 9to5Mac, Apple aurait choisi des tailles de 44 mm et 48 mm, contre 41 et 45 mm actuellement. Ces nouvelles tailles seront mises en avant par un nouveau cadran "Reflections", ainsi qu’un cadran Hermès "Regatta", disponible également pour l’Apple Watch Ultra 3, ce qui pourrait annoncer l’arrivée des premiers bracelets Hermès pour le modèle le plus robuste (et le plus cher).

Une meilleure résistance à l'eau

Avec l'augmentation de la taille de l'écran et un design plus fin, la tocante 2024 pourrait également offrir une meilleure résistance à l'eau, certifiée pour des sports nautiques rapides jusqu'à 20 mètres de profondeur. Les nouveaux modèles pourraient également intégrer l'app Profondeur, initialement lancée pour l'Apple Watch Ultra originelle.

Le reste des nouveautés

Parmi les autres nouveautés, la Series 10 bénéficiera d'une puce S10 améliorée et d'une nouvelle technologie d'affichage OLED plus économe en énergie. Quant à l'Apple Watch Ultra 3, aucun autre changement majeur n'est prévu, alors qu'Apple projette également de lancer l'Apple Watch SE 3. Cette dernière offrirait une taille plus grande et un boîtier plus léger en plastique dur, permettant par la même occasion de revoir son prix à la baisse.



Pour en avoir le coeur net, rendez-vous lundi à 19h00, heure de Paris. Apple présentera officiellement les nouvelles montres, ainsi que les iPhone 16 et AirPods 4 lors du keynote "It's Glowtime".