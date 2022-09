Apple Watch Ultra : les apps "Profondeur" et "Siren" sont disponibles sur l'App Store

Avec l'Apple Watch Ultra, les utilisateurs bénéficient de deux applications inédites qui sont téléchargeables exclusivement sur la nouvelle montre connectée. Celles-ci s'appellent "Profondeur" et "Siren", la première permet de calculer la profondeur sous l'eau, la seconde offre la possibilité de déclencher une puissante alarme pour alerter des personnes à proximité de votre position.

Les apps arrivent avant le lancement de l'Apple Watch Ultra

Les apps Siren et Profondeur sont uniquement téléchargeables depuis l'Apple Watch Ultra, si vous avez un modèle différent, vous verrez les applications sur l'App Store de watchOS, mais il sera impossible de les obtenir (bouton inaccessible).



Apple a inclus un nouveau haut-parleur dans l'Apple Watch Ultra spécifiquement conçu pour produire des bruits à haute fréquence qui peuvent être entendus sur de grandes distances, répondant ainsi aux besoins de ceux qui pratiquent des sports extrêmes dans des zones isolées.

Lors de son Apple Event du 7 septembre, Apple a précisé que l'alerte sonore peut atteindre 86 décibels et peut être perçue jusqu'à 180 mètres pendant plusieurs minutes.



De ce qu'on a pu voir jusqu'ici, le fonctionnement de l'application Siren est particulièrement simple puisque vous avez un bouton central pour lancer la sirène de 86 décibels, une information sur l'autonomie restante (qui s'actualise en temps réel) et un bouton avec slide à droite pour déclencher un appel aux urgences (sans prise en charge par les satellites).

La seconde application qui est aussi disponible sur l'App Store de watchOS, c'est "Profondeur". Apple ne cesse de mettre en avant dans ses publicités que vous pouvez utiliser votre Apple Watch lors d'une plongée sous-marine. Officiellement, cette app vous accompagne jusqu'à 40 mètres de profondeur !

L'avantage de cette application, c'est que vous allez voir en temps réel la profondeur évoluer sur votre écran, Apple ajoute également des informations comme la température ainsi que la durée de votre plongée.



Par rapport à des applications tierces qui pourraient proposer approximativement la même chose, Profondeur d'Apple a un atout colossal : l’app se sert des capteurs de votre Apple Watch Ultra pour détecter quand vous commencez votre plongée sous-marine. Si vous le voulez, l'application peut automatiquement démarrer quand elle considère que vous êtes sous l'eau.



Après avoir lu les descriptions de ces deux applications, on comprend mieux pourquoi elles ne sont pas disponibles pour les autres générations d'Apple Watch.

Siren exigera le nouveau haut-parleur qui produit des bruits à haute fréquence pour fonctionner efficacement

qui produit des bruits à haute fréquence pour fonctionner efficacement Profondeur aura besoin de capteurs que ne disposent pas d'autres Apple Watch

Pour profiter de ces deux nouvelles applications décrites comme "ultra-performante", il faudra investir dans la nouvelle Apple Watch Ultra qui sort officiellement le 23 septembre 2022.

Les précommandes sont ouvertes chez Amazon, la Fnac et Cdiscount.

