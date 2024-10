L’Apple Watch Series 9 et Ultra 2 de retour en Apple Store aux US

Après plusieurs jours d’indisponibilité sur l’Apple Store en ligne ainsi que dans les Apple Store physique, Apple peut enfin commercialiser à nouveau ses Apple Watch Series 9 et Ultra 2 grâce à la Cour d’appel des États-Unis qui a laissé un sursis au géant californien ! Apple vient d’annoncer au média 9to5mac que les Apple Watch sont de retour et que c’est une excellente nouvelle pour les consommateurs américains.

Après une semaine d’absence dans les Apple Store américains, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 font leur grand retour. Cette indisponibilité temporaire résultait d’une interdiction imposée par l’International Trade Commission (ITC) qui donne raison à Masimo, l’entreprise plaignante qui a poursuivi Apple pour violation de brevet.



Ce retour qui commence aujourd’hui est dû à une décision récente de la Cour d’appel du circuit fédéral des États-Unis, qui a approuvé mercredi dernier l’appel d’Apple. Cette approbation permet aux modèles phares de l’Apple Watch de réintégrer les rayons.

L’interdiction initiale de l’Apple Watch est actuellement suspendue, dans l’attente d’une décision cruciale des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Au cœur de cette attente se trouve une refonte logicielle proposée par Apple, concernant la fonction d’oxygène dans le sang des modèles Ultra 2 et Series 9. Cette mise à jour logicielle vise spécifiquement à contourner l’infraction présumée de deux brevets appartenant à Masimo.



Cette décision attendue des douanes américaines est prévue pour le 12 janvier, si elle se révèle favorable, elle pourrait définitivement lever l’interdiction sur les dernières montres d’Apple.



Un porte-parole d’Apple a exprimé son enthousiasme quant à cette évolution positive :

Nous sommes ravis de retourner la gamme complète d’Apple Watch aux clients à temps pour la nouvelle année. L’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2, y compris la fonction d’oxygène dans le sang, seront à nouveau disponibles à l’achat aux États-Unis dans les Apple Store à partir d’aujourd’hui et sur apple.com demain à 12 heures PT. Les équipes d’Apple ont travaillé sans relâche pendant de nombreuses années pour développer une technologie qui donne aux utilisateurs des fonctionnalités de santé, de bien-être et de sécurité de pointe et nous sommes heureux que les États-Unis. La Cour d’appel du Circuit fédéral a suspendu l’ordonnance d’exclusion alors qu’elle examine notre demande de suspension de l’ordonnance en attendant notre appel complet.