Apple publie watchOS 10.0.2 pour les Apple Watch Series 9 et Ultra 2

La mise à jour watchOS 10.0.2 était attendue par les clients, mais elle ne semble pas corriger le bug des complications météo. De plus, elle n'est disponible que sur l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2. WatchOS 10.0.2 porte le numéro de build 21R371, contre 21R360 auparavant. Elle indique seulement qu'elle apporte des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité pour l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2, mais qu'elle résoudra probablement aussi des problèmes de transfert de données.

Un bug non résolu

Plusieurs témoignages ont pourtant rapidement confirmé que watchOS 10.0.2 résolvait le bug des complications météo vides, faisant languir ceux qui ont un modèle de montre plus ancien. Pourtant, après quelques heures, plusieurs personnes sont revenues sur leurs propos, affirmant que le bug était toujours présent.



Pour mémoire, les propriétaires d'Apple Watch se plaignent du mauvais fonctionnement des complications météorologiques depuis le lancement de watchOS 10, même après la mise à jour watchOS 10.0.1. Les personnes concernées voient une zone vide à l'endroit où les données météorologiques devraient se trouver, mais en se rendant dans l'application Météo, les informations s'affichent correctement.

Le contournement

Certains utilisateurs ont pu résoudre le problème en ouvrant l'application Watch sur l'iPhone, en basculant le format de l'heure en 24 heures (ou 12 heures) dans les réglages de l'application Horloge, et en attendant quelques secondes avant de le remettre dans sa position initiale. D'autres utilisateurs ont réussi en jouant avec les services de localisation sur l'iPhone.



Ces solutions n'ont toutefois pas fonctionné pour tous les utilisateurs, et Apple a publié un nouveau document d'assistance dans lequel elle suggère aux utilisateurs touchés par le problème d'essayer ce qui suit :