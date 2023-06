Avec watchOS 10, Apple va penser aux utilisateurs de l'Apple Watch Ultra

À l'heure actuelle, l'Apple Watch Ultra est le modèle de montre connectée qui a le plus grand écran chez Apple, on retrouve un boîtier de 49 mm quand l'Apple Watch Series 8 ne dépasse pas les 45 mm. Dans la dernière mise à jour de watchOS 9, Apple n'a pas adapté l'OS à ce nouvel écran, ce qui a souvent été pointé du doigt par les clients. Heureusement, avec watchOS 10 qui sera annoncé lundi soir, on devrait avoir de bonnes nouvelles pour les utilisateurs d'Apple Watch Ultra.

L'Apple Watch Ultra va avoir un watchOS 10 dédié

Si pour le moment l'actualité se concentre essentiellement dans les indiscrétions autour du casque AR/VR que prévoit d'annoncer Apple, d'autres rumeurs s'intéressent, quant à elles, aux nouveautés des prochaines mises à jour majeures que va dévoiler Apple. Parmi les dernières informations qui ont fuité, on retrouve (encore) un nouveau détail croustillant à propos de watchOS 10. Pour rappel, la prochaine version est décrite comme étant la mise à jour la plus importante pour l'Apple Watch depuis le lancement de la première génération.



Selon un rapport de Bloomberg, Apple a énormément travaillé sur une version "spéciale" de watchOS 10 qui sera dédiée à l'Apple Watch Ultra. Au programme, pas de fonctionnalités exclusives, mais plutôt une meilleure adaptation de la mise à jour pour le boîtier de 49 mm. Jusqu'ici, l'Apple Watch Ultra bénéficiait d'applications Apple développé pour les écrans de 45 mm, l'entreprise n'a jamais tiré parti du plus grand écran du modèle Ultra afin de proposer un affichage plus net et plus grand.

Avec watchOS 10, les choses vont changer, les propriétaires de l'Apple Watch Ultra qui se sont plaints à ce sujet vont enfin pouvoir avoir des applications Apple développées pour l'écran de 49 mm, cela permettra d'obtenir un affichage plus grand pour profiter pleinement du grand écran.

Le rapport du journaliste Mark Gurman explique :

Apple réorganise toutes les applications de base de l'Apple Watch avec de nouveaux designs pour tirer parti des écrans plus grands de l'Apple Watch Ultra et des montres standard plus grandes.

Pour le moment, l'information n'est pas encore officialisée, mais ce changement important pour les utilisateurs de l'Apple Watch Ultra est une décision logique venant d'une entreprise qui est très à cheval sur les détails. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'Apple n'avait pas pensé à tirer parti de l'écran plus grand de l'Apple Watch Ultra avant son lancement dans le monde.