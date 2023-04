Un concept de watchOS 10 avec widgets et Live Activities !

La sortie de watchOS 10 approche à grand pas, Apple devant lever le voile du système d'exploitation de sa montre lors de la WWDC 23 en juin prochain. Alors que les rumeurs annoncent une refonte de l'interface utilisateur, Parker Ortolani a partagé quelques un concept de watchOS 10 avec des widgets sur l'écran d'accueil, des activités en direct, ou encore des aperçus améliorés qui s'inspirent des premières versions. Le tout donne un coup de frais bienvenu aux montres connectées de la marque.

Des changements attendus sur watchOS

Au début du mois, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu'Apple prévoyait des changements majeurs de l'interface utilisateur avec watchOS 10. Bien qu'il n'ait pas donné de détails, l'interface utilisateur a clairement fait son temps.



Les utilisateurs demandent depuis un moment des changements dans watchOS, comme l'arrivée des widgets, une nouvelle expérience pour lancer des apps, des Live Activites, ou encore le retour du Dock pour afficher les contacts préférés.

Concept watchOS 10

Il n'en fallait pas plus pour que le designer Parker Ortolani nous propose sa vision de watchOS 10. Partagée dans une série de tweets, voici une courte animation présentant un écran d'accueil remanié, suivie de plusieurs captures intéressantes :

What if watchOS deemphasized launching apps and introduced a new more customizable home screen with widgets and live activities, a fresh take on the glances and dock ideas... pic.twitter.com/EsSt5vOPQw — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 9, 2023

Et voici une approche différente de l'écran d'accueil, composée de widgets pour la montre, qui ramène une version évoluée de la fonction "Aperçus" de watchOS, qui a été abandonnée par Apple dans les premières versions (de mémoire watchOS 3) :

here's another example, but instead of a mix it's all widgets and live activities - effectively transforming the home screen into glances https://t.co/okJnLVhFTI pic.twitter.com/9rnWABjwaa — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 9, 2023

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le concept de Parker a été très bien accueilli avec des milliers de likes et d'encouragements. Espérons qu'Apple soit dans cette optique...



En attendant la bêta 1 de watchOS 10, qui sera lancée en même temps que la bêta d'iOS 17, il est intéressant de voir que le système d'exploitation peut encore largement s'améliorer avec des fonctionnalités plus utiles et personnalisables que jamais. Un écran d'accueil entièrement modifiable ne serait pas de refus, qu'en pensez-vous ?