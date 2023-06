Les dirigeants d'Apple parlent cadrans tiers, widgets et Force Touch dans watchOS 10

Aujourd'hui, le journal suisse Tages-Anzeiger a publié une interview détaillée de Kevin Lynch et Deidre Caldbeck, deux vice-présidents d'Apple. Ils ont discuté des changements à venir dans la prochaine mise à jour watchOS 10, actuellement en bêta pour les développeurs et les petits malins. Au programme, cadrans tiers, widgets et Force Touch (ou pas).

Toujours pas de cadrans tiers

Lorsqu'on leur a demandé s'il serait possible d'avoir des cadrans tiers sur l'Apple Watch, Lynch a répondu que le cadran de montre était l'écran d'accueil de l'appareil et qu'il était important que tout fonctionne de manière fiable et cohérente. Une langue de bois qui oublie quelque peu les solutions de contournements pour télécharger des cadrans personnalisés.



Caldbeck a ajouté qu'Apple développe entièrement tous les cadrans disponibles pour les utilisateurs, ce qui signifie qu'ils sont à l'abri de tout problème majeur, notamment après une mise à jour.



Selon Apple, si des cadrans tiers étaient autorisés, la société ne pourrait pas garantir leur bon fonctionnement si des modifications étaient apportées au système d'exploitation, comme la refonte de watchOS 10 de cette année qui comprend un nouveau geste de balayage vers le haut pour afficher une vue de widgets sélectionnables par l'utilisateur.



Les responsables ont également souligné qu'Apple offre déjà aux utilisateurs une grande flexibilité pour personnaliser leurs cadrans de montre et les améliorer avec des complications provenant d'applications tierces.

Les widgets

Dans le reste de l'interview, Lynch et Caldbeck expliquent que le nouveau système de widgets est l'évolution naturelle des Glances de watchOS 1 et watchOS 2. Les utilisateurs voulaient accéder rapidement aux informations, et le système de widgets rend ces données facilement accessibles, sans la complexité du système d'aperçu :

Lors des conversations, je suis toujours étonné de voir à quel point Lynch et Caldbeck reviennent souvent sur les commentaires des utilisateurs. Qu'il s'agisse d'e-mails ou de formulaires issus de tests bêta. "En particulier, la réaffectation du bouton avec watchOS 10 est basée sur une grande partie de ces commentaires", explique Caldbeck.



Mais les nouveaux mini-widgets situés en bas de chaque cadran de montre sont également dus à ces commentaires. Les gens voulaient plus d'informations facilement et rapidement. C'est exactement ce qu'offre cette innovation. "Nous avions déjà les Glances et d'autres variantes qui font quelque chose de similaire. Mais maintenant, c'est vraiment, vraiment facile et intuitif. Nous sommes extrêmement optimistes à ce sujet."



Le changement de bouton susmentionné fait référence au fait qu'une pression sur la Digital Crown sur watchOS 10 ouvre le Control Center, plutôt que le sélecteur d'apps multitâches. Le sélecteur d'applications est désormais accessible par un double-clic sur la couronne, ce qui, selon les responsables, est encore plus logique : "parce que si vous appuyez une fois sur la couronne, vous accédez aux applications". De plus, les célèbres raccourcis du centre de contrôle sont désormais accessibles d'une simple pression sur un bouton, où que l'on se trouve dans le système d'exploitation.

La suppression du Force Touch

M. Lynch évoque également les décisions de conception qui ont présidé à l'intégration de Force Touch dans l'Apple Watch d'origine et à son retrait ultérieur avec watchOS 7. Il explique que les écrans plus grands de l'Apple Watch ont permis d'exposer des actions sans nécessiter de gestes cachés compliqués.

L'écran étant très petit, nous voulions trouver un moyen d'ajouter des fonctions dont vous n'avez besoin qu'occasionnellement sans encombrer l'écran. Nous avons donc eu l'idée d'appuyer plus fort pour accéder à des fonctions supplémentaires. Cela a résolu notre problème. Mais cela en a créé un nouveau : on ne voyait pas où appeler d'autres fonctions, et il fallait savoir exactement ce que l'on faisait. C'est pourquoi nous avons cherché d'autres solutions. Et maintenant que les écrans sont beaucoup plus grands, nous avons beaucoup plus de moyens d'afficher des informations et des fonctions supplémentaires.

Que pensez-vous des décisions prises par Apple pour watchOS 10 ? Vous êtes plusieurs à nous avoir remonté le fait que le nouveau player multimédia était moins bien, est-ce le seul point de friction ? Personnellement, j'aime beaucoup que la vue d'apps en nid d'abeille soit enfin utilisable via la couronne digitale car elle défile au lieu de zoomer / dézommer.