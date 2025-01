Apple bloque accidentellement la mise à jour vers watchOS 10.6.1 des anciens modèles

La dernière mise à jour watchOS 11.3 d’Apple a eu des effets de bord insoupçonnés, causant notamment des problèmes pour certains modèles d’Apple Watch anciens, incompatibles avec watchOS 11. Selon des témoignages partagés sur X, les montres en question ne peuvent pas installer la version finale de watchOS 10.

Pour les modèles qui ne peuvent pas être mis à jour vers watchOS 11, comme l’Apple Watch Series 4 et Series 5, un bug empêche l’installation de la dernière version de watchOS 10, soit watchOS 10.6.1.

Si une Apple Watch n’exécutait pas déjà watchOS 10.6.1 avant la sortie de watchOS 11.3 et d’iOS 18.3, il est actuellement impossible d’installer cette mise à jour. Par conséquent, les propriétaires d’Apple Watch SE (1ère génération), Series 4 ou Series 5 utilisant une version antérieure du système d’exploitation d’Apple ne peuvent pas passer à watchOS 10.6.1.



Ce problème est limité aux modèles d’Apple Watch qui sont restreints à watchOS 10 et ne concerne que ceux qui n’ont pas encore été mis à jour vers watchOS 10.6.1, une version publiée en août dernier.

Apple bumped the CV required that ota‘s are associated with from 22 to 24, which would normally be associated with late-11.x watchOS