L'Apple Watch Ultra 2 en titane noir est disponible en reconditionné sur le refurb

L'Apple Watch Ultra 2 avec un boîtier en titane noir est désormais disponible dans la boutique en ligne reconditionnée d'Apple aux États-Unis, aux côtés du Mac Studio avec puces M4 Max et M3 Ultra (qu'on trouve par contre aussi chez nous), marquant sa première offre reconditionnée depuis sa sortie en septembre 2024.

Une version noire moins chère

Proposée à 679 $ sur le refurb (au lieu de 799 $ pour une neuve, 899 € en France), elle est livrée avec un bracelet Ocean noir. Le modèle en titane noir est identique aux autres variantes de l'Apple Watch Ultra 2 lancées en septembre 2023, mais l'application Oxygène sanguin reste désactivée aux États-Unis en raison d'un litige juridique entre Apple et Masimo. Sur Amazon France, elle est souvent en promotion.

Pour le reste, l'Ultra 2 c'est :

Puce S9 : Améliore les performances et l'efficacité énergétique, avec un traitement plus rapide des tâches.

: Améliore les performances et l'efficacité énergétique, avec un traitement plus rapide des tâches. Écran plus lumineux : Jusqu'à 3 000 nits pour une meilleure visibilité en plein soleil.

: Jusqu'à 3 000 nits pour une meilleure visibilité en plein soleil. Gestes sans contact : Fonctionnalité "Double Tap" pour interagir sans toucher l'écran.

: Fonctionnalité "Double Tap" pour interagir sans toucher l'écran. Capteurs : Capteurs améliorés pour la santé et la plongée.

Les garanties du refurb d'Apple

Apple garantit que les produits reconditionnés subissent des tests complets de fonctionnalité, un nettoyage approfondi et une inspection, et ils sont couverts par une garantie limitée d’un an et éligibles à une couverture AppleCare+ étendue. Les produits reconditionnés d’Apple sont pratiquement indistinguables des neufs. Ils sont livrés dans un emballage plus simple avec un chargeur rapide.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.