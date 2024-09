Pas d’Apple Watch Ultra 3 ce soir, mais du titane noir pour l’Apple Watch Ultra 2 !

Nous ne sommes plus qu’à quelques heures de l’Apple Event de la rentrée, celui-ci aura lieu ce soir à 19h00 ! Alors que les rumeurs s’enchaînent depuis plusieurs jours, Mark Gurman a récemment apporté quelques précisions sur le programme qui devrait avoir lieu avant la présentation des iPhone 16. Si on sait que les AirPods 4 et un AirPods Max 2 devrait être annoncés, il devrait y avoir aussi de la nouveauté du côté du modèle « Ultra » de l’Apple Watch.

Un magnifique titane noir pour l’Apple Watch Ultra 2

L’Apple Event de la rentrée est l’événement le plus important dans l’année, il marque à chaque fois l’arrivée de nouveaux iPhone et de nouvelles Apple Watch. L’événement de ce soir, intitulé « It’s Glowtime », ne devrait pas déroger à la règle, mais il se pourrait bien que certaines attentes ne soient pas comblées.



D’après une rumeur lancée par Mark Gurman, l’Apple Watch Ultra 3 ne serait pas au programme de l’événement de ce soir, Apple pourrait plutôt dévoiler une petite et discrète « mise à jour » de l’Apple Watch Ultra 2. La nouveauté de cette version serait une magnifique finition en titane noir, une teinte élégante qui renforcerait encore plus le caractère premium de ce modèle d’Apple Watch.

Cette nouvelle version ne sort pas de nulle part, des photos d’une Apple Watch Ultra 2 avec une teinte plus sombre avaient déjà fait surface l’an dernier grâce à la FCC, ce qui avait d’ailleurs affolé les médias du monde entier. Selon la rumeur, c’est bien ce modèle qui serait présenté ce soir.



Aux côtés de cette Apple Watch Ultra 2 en titane noir, Apple devrait également dévoiler l’Apple Watch Series 10, qui pourrait apporter une nouvelle fonctionnalité majeure : la détection de l’apnée du sommeil. Cependant, rien n’indique pour l’instant si l’Apple Watch Ultra 2 bénéficiera de cette technologie ou si elle restera exclusive à la Series 10.



Enfin, concernant l’Apple Watch SE, la situation reste incertaine. Ce modèle plus abordable occupe une place centrale dans la stratégie d’Apple pour conserver son leadership sur le marché des montres connectées. Même s’il n’y a pas de certitude quant à son renouvellement, une nouvelle génération n’est pas à exclure.