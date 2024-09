L’AirPods Max 2 serait bien annoncé ce soir, selon une rumeur !

Lors de l’Apple Event de ce soir, nous pouvons être sûr d’une chose : il y aura une annonce autour des AirPods. Ce qui est moins certain, c’est quelle annonce aura lieu ? Alors que certaines indiscrétions ont parlé ces derniers jours des AirPods 4, ce pourrait être finalement l’AirPods Max de deuxième génération qui serait annoncé (ou peut-être les 2 ?). Une rumeur de Mark Gurman publiée cette nuit mentionne qu’Apple annoncera l’AirPods Max 2 avec plusieurs nouveautés !

L’AirPods Max 2 annoncé ce soir ?

L’événement Apple tant attendu, baptisé “It’s Glowtime”, se tiendra ce soir à 19h (heure française) et selon une nouvelle rumeur partagée par Mark Gurman de Bloomberg, les AirPods Max 2 pourraient bien y être dévoilés. Initialement, Gurman estimait que ce modèle ne serait pas présenté à cette occasion, tout comme la nouvelle Apple TV 4K, mais de récentes informations laissent à penser qu’Apple pourrait finalement surprendre avec cette nouvelle génération d’AirPods haut de gamme.



Selon Gurman, une séquence de plusieurs minutes serait dédiée aux AirPods Max 2 avant la présentation des iPhone 16. Ce nouveau modèle, proposé en plusieurs coloris, devrait apporter des améliorations majeures en matière de qualité audio, avec pour objectif de rendre les AirPods Max encore plus performants pour tout type de musique. Parmi les nouveautés attendues, on parle d’une réduction active du bruit améliorée. Apple pourrait introduire une « nouvelle génération » de cette technologie, capable de réduire plus efficacement des bruits particulièrement gênants, comme ceux liés aux travaux ou à la circulation dans les grandes villes.

Les fonctionnalités phares des AirPods Pro 2 pourraient également faire leur apparition sur cette nouvelle génération des AirPods Max. Des options telles que la détection des conversations ou l’audio adaptatif sont prévues, cela permettrait à l’utilisateur de vivre une expérience encore plus immersive et connectée à leur environnement. Au passage, Apple supprimerait la frustration de voir des fonctionnalités aussi fantastiques être présentes sur les AirPods Pro 2 à moins de 300€ et ne pas l’être sur l’AirPods Max commercialisé à un tarif bien plus élevé !

Bye bye le Lightning

L’AirPods Max 2 devrait aussi abandonner le port Lightning au profit du port USB-C, un changement qui s’inscrit dans la volonté d’Apple de se conformer aux nouvelles exigences européennes en matière de connectique unique. Pour rappel, d’après la Commission européenne, ce passage à l’USB-C vise à simplifier l’utilisation des appareils pour les consommateurs tout en réduisant les déchets électroniques.



Concernant le design de l’AirPods Max 2, il ne devrait pas subir de changement majeur. La nouvelle génération d’AirPods Max conserveraient les mêmes dimensions et un poids quasi identique à celui de la première version, mais avec de nouveaux coloris à l’horizon pour satisfaire les utilisateurs en quête de personnalisation.

Alors finalement, AirPods 4 ?

Mais ce n’est pas tout : Apple pourrait également profiter de l’événement de la rentrée pour dévoiler de nouveaux modèles d’AirPods 4. Deux modèles sont attendus, dont l’une serait équipée de la suppression active du bruit, une première pour les AirPods standard. Si ces rumeurs se confirment, la présentation de ce soir pourrait inclure non pas une, mais deux annonces liées aux AirPods.



Réponse ce soir à 19h pour découvrir si ces prédictions se concrétisent lors de l’événement “It’s Glowtime”. On a hâte, mais vraiment hâte !