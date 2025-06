Les nouveautés des AirPods avec iOS 26

Apple enrichit considérablement l'expérience AirPods avec iOS 26, transformant ses écouteurs en véritables outils de création mobile. Cette mise à jour logicielle gratuite, prévue pour cet automne, apporte des fonctionnalités inédites qui positionnent les AirPods comme des accessoires indispensables pour les créateurs de contenu.

Des micros de qualité studio dans vos oreilles

La nouveauté phare réside dans l'enregistrement audio de qualité studio, une fonctionnalité qui exploite pleinement les capacités de la puce H2 présente dans les AirPods 4 et Pro 2. Grâce aux micros beamforming et au traitement audio computationnel, Apple parvient à isoler efficacement la voix des bruits environnants.

Cette technologie d'isolation vocale transforme littéralement les AirPods en micros-cravates professionnels selon Apple, permettant aux podcasteurs, chanteurs et journalistes d'enregistrer partout avec une qualité remarquable. Même dans un café bruyant ou en extérieur, la voix ressort avec une clarté et une texture naturelle surprenantes. On attend vraiment d'essayer cette fonctionnalité, surtout qu'on sait que le micro des AirPods n'a jamais été très bon.

L'amélioration ne se limite pas à la création de contenu. Les appels FaceTime, les visioconférences sur Zoom ou les simples dictées vocales bénéficient également de cette technologie. Apple mise ainsi sur une expérience audio globalement améliorée, que ce soit pour l'app Dictaphone, l'appareil photo ou les applications tierces compatibles.

Une télécommande photo révolutionnaire

La seconde innovation majeure transforme les AirPods en déclencheur à distance pour l'appareil photo. Un simple appui prolongé sur la tige lance une photo ou démarre un enregistrement vidéo, tandis qu'une seconde pression l'arrête. Cette fonctionnalité rappelle les contrôles des anciens EarPods filaires, mais avec une portée bien plus ambitieuse.

Pour les créateurs qui se filment seuls, cette télécommande intégrée simplifie considérablement la capture de contenus. Danseurs, chanteurs ou vlogueurs peuvent désormais se concentrer sur leur performance sans se préoccuper du déclenchement manuel. La synchronisation avec une bande-son devient un jeu d'enfant.

La compatibilité s'étend naturellement à l'app Appareil photo native d'iOS, mais Apple a prévu le support des applications tierces sur iPhone et iPad. Cette ouverture aux développeurs laisse présager des usages créatifs encore inexplorés.

Disponibilité et limites techniques

Ces fonctionnalités arriveront cet automne via une mise à jour gratuite du firmware, nécessitant iOS 26, iPadOS 26 ou macOS Tahoe 26. Seuls les modèles équipés de la puce H2 en profiteront : AirPods 4 (avec ou sans réduction de bruit) et AirPods Pro 2. Les AirPods Max, toujours basés sur la puce H1, restent exclus de ces nouveautés.

Les développeurs peuvent déjà tester ces fonctionnalités, tandis que la bêta publique sera disponible le mois prochain. Comme souvent chez Apple, certaines fonctionnalités pourraient varier selon les régions et les langues, mais l'ambition reste claire : faire des AirPods les compagnons incontournables de la création mobile moderne.