Le nouveau firmware des AirPods Max USB-C ajoute l'audio sans perte

Apple a publié une nouvelle mise à jour du firmware (version 7E99) pour les AirPods Max USB-C, remplaçant l’ancienne version 7A291. Cette version avait été annoncée la semaine dernière par la firme, et est intimement liée à iOS 18.4, tout juste sorti.

Nouvelles fonctionnalités du firmware 7E99

Lorsqu’ils sont couplés à iOS 18.4, les AirPods Max bénéficient de :

Audio sans perte (24 bits/48 kHz) : Une qualité sonore haute fidélité permettant d’écouter la musique telle qu’elle a été créée en studio.

Audio à ultra-faible latence : Idéal pour les créateurs de musique, qui peuvent désormais composer et mixer en Audio Spatial Personnalisé avec suivi de la tête, en utilisant simplement un câble USB-C et un Mac équipé de Logic Pro ou d’un autre logiciel de création musicale.

Compatibilité et installation

Ces nouvelles fonctionnalités sont exclusives aux AirPods Max USB-C, la version Lightning ayant déjà l'audio sans perte par câble, mais pas la latence faible.

Les écouteurs doivent être mis à jour vers le firmware 7E99 et couplés à un appareil fonctionnant sous :

iOS 18.4

iPadOS 18.4

macOS Sequoia 15.4

Comment installer la mise à jour du firmware ?

Placez les AirPods Max à proximité d’un iPhone, iPad ou Mac connecté à un réseau Wi-Fi. Branchez les écouteurs à une source d’alimentation pour déclencher la mise à jour. Attendez jusqu’à 30 minutes pour que l’installation soit terminée.

Comment vérifier la version du firmware ?

Ouvrez Réglages sur votre iPhone, iPad ou Mac. Accédez à Bluetooth et trouvez vos AirPods Max. Appuyez sur le bouton Info (i) pour afficher la version actuelle du firmware.

Cette mise à jour améliore donc l’expérience d’écoute et de production musicale, rendant le casque AirPods Max USB-C toujours plus attirant pour les audiophiles et autres créateurs.