Les AirPods Pro 3 sont attendus pour relancer les ventes

Le marché des AirPods semble stagner un peu partout dans le monde, en particulier aux États-Unis, mais le lancement des AirPods Pro 3 plus tard cette année pourrait stimuler les ventes, selon un nouveau rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Une croissance en berne

D'après CIRP, environ 44 % des propriétaires d'iPhone aux États-Unis déclarent posséder des écouteurs Bluetooth, contre 41 % l'année précédente. Parmi ceux-ci, 59 % affirment utiliser des AirPods, une légère augmentation par rapport à 57 % l'année d'avant, un chiffre au niveau de 2023. Cela signifie qu'environ 26 % des propriétaires d'iPhone aux États-Unis utilisent des AirPods aujourd'hui.

Bien que ces données reflètent une reprise de la part d'Apple sur le marché des écouteurs Bluetooth parmi les utilisateurs d'iPhone, elles n'indiquent pas une croissance significative au-delà des pics précédents. La taille du marché augmente lentement, et Apple maintient sa part sans l'élargir.



Les AirPods font face à une concurrence croissante de la part de marques comme Samsung, Sony et Bose, sans oublier Beats, sa propre filiale, ainsi que d'une multitude d'alternatives à bas prix. Pour mémoire, Apple a lancé les AirPods Pro 2 en septembre 2022, dotés de la puce H2, d'une meilleure suppression de bruit, d'une intégration améliorée de Localiser, et plus encore.Les AirPods Pro 2 ont été proposés à une réduction substantielle lors de l'Amazon Prime Day plus tôt ce mois-ci, passant de 279 € à 199 €. Un signe de plus que la firme écoule les stocks avant le lancement de la nouvelle génération.

Lancement en septembre 2025

Les AirPods Pro 3 devraient être annoncés plus tard cette année, peut-être en même temps que les nouveaux iPhone 17 et Apple Watch 11 en septembre. Le modèle devrait offrir une suppression active du bruit améliorée, un son optimisé, des ajustements de design et une surveillance de la fréquence cardiaque. Cette mise à jour devrait cibler à la fois les nouveaux clients et les utilisateurs existants avec des batteries dégradées ou des modèles plus anciens. CIRP indique que, étant l'un des articles les plus fréquemment recommandés sur Amazon, les AirPods offrent à Apple une opportunité de capitaliser sur une gamme de produits à rotation rapide, alors que les mises à jour d'iPhone ralentissent.