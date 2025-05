Les AirPods bientôt capables de surveiller le cœur grâce à l'IA ?

Apple dévoile une approche innovante qui pourrait transformer vos AirPods en véritables moniteurs cardiaques grâce à l'intelligence artificielle. Une récente étude de l'équipe Apple Research révèle des résultats prometteurs sur l'analyse des sons cardiaques par des modèles d'IA, sans capteur particulier.

Des modèles d'IA détournés de leur usage initial

L'équipe d'Apple a testé six modèles d'intelligence artificielle initialement conçus pour la reconnaissance vocale ou l'analyse audio, dont Whisper et wav2vec2, pour déterminer s'ils pouvaient estimer la fréquence cardiaque à partir d'enregistrements de phonocardiogrammes (sons cardiaques). Malgré un domaine d'application complètement différent, les résultats se sont révélés étonnamment concluants.

Les chercheurs ont utilisé plus de 20 heures d'enregistrements cardiaques hospitaliers provenant du dataset CirCor DigiScope, découpés en segments de 5 secondes pour générer 23 381 échantillons sonores. Ces données ont permis d'entraîner les modèles à classifier la fréquence cardiaque en battements par minute.

Le modèle CLAP développé en interne par Apple a surpassé tous les autres, y compris les méthodes traditionnelles basées sur des caractéristiques acoustiques manuellement conçues. Cette supériorité s'explique par son entraînement sur 3 millions d'échantillons audio diversifiés, au-delà de la simple parole, lui permettant de mieux capturer les signaux cardiaques. En bref, c'est une véritable prouesse.

Vers des AirPods médicaux ?

Cette recherche ouvre des perspectives fascinantes pour l'écosystème Apple. Les AirPods, déjà équipés de microphones pour la réduction de bruit active, pourraient intégrer cette technologie de surveillance cardiaque. Apple a déjà franchi des étapes significatives dans la santé auditive avec les AirPods Pro 2 et leurs fonctionnalités d'aide auditive.

L'étude révèle également que combiner les approches traditionnelles de traitement du signal avec l'IA moderne améliore la fiabilité des estimations. Les couches intermédiaires des modèles se sont montrées plus efficaces que les couches profondes, offrant un équilibre optimal entre informations acoustiques de base et contexte de haut niveau.

Apple prévoit d'affiner ces modèles pour des applications cliniques, d'explorer la détection d'arythmies et de murmures cardiaques, tout en développant des versions allégées compatibles avec des appareils à faible consommation. Une révolution discrète mais majeure pourrait ainsi s'inviter dans nos oreilles, sans nécessiter aucun capteur contrairement aux PowerBeats Pro 2.



On ne sait pas encore quelles seraient les nouveautés de futurs AirPods Pro 3 — dont la sortie en septembre est incertaine. Les rumeurs disent qu'Apple travaille sur des capteurs santé, sans en dévoiler beaucoup plus. Réponse dans les prochains mois.



Source