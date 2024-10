Apprendre à piloter un avion grâce à l’Apple Vision Pro ? Bientôt une réalité !

En tant que consommateur, on voit l’Apple Vision Pro comme une prouesse pour le divertissement, les jeux et la productivité, cependant, l’Apple Vision Pro a aussi un intérêt majeur pour la formation ! L’ordinateur spatial va bientôt avoir sa propre application de simulation pour apprendre aux jeunes pilotes à piloter des avions.

Une immersion comme jamais pour l’apprentissage du pilotage

Depuis son lancement, l’Apple Vision Pro s’est imposé dans des domaines aussi variés que la médecine et la conception, mais un nouveau secteur semble prêt à l’adopter : l’aviation. En effet, la société CAE (Canadian Aviation Electronics), spécialisée dans la formation des pilotes, est en train de développer une application qui pourrait révolutionner l’apprentissage des commandes en vol.



L’application, dévoilée lors du NBAA-BACE (National Business Aviation Association’s Business Aviation Convention & Exhibition) à Las Vegas, est conçue pour offrir aux pilotes une immersion totale dans un cockpit virtuel. Grâce à l’Apple Vision Pro, les futurs pilotes auront la possibilité d’interagir avec les commandes d’un avion dans un environnement simulé avec un réalisme impressionnant grâce à la résolution de l’écran. Cela permet non seulement de visualiser les différentes commandes, mais aussi de les manipuler, tout en apprenant les procédures essentielles.

Trois modes d’apprentissage adaptés à chaque besoin

Cette nouvelle application propose trois modes distincts afin de s’adapter aux différents niveaux de maîtrise et aux besoins des utilisateurs :

Mode exploration : idéal pour se familiariser avec les commandes. Ce mode permet de manipuler librement les instruments de vol, tout en offrant des descriptions détaillées de chaque fonction.

Mode assisté : un guide pas à pas accompagne l'utilisateur dans l'apprentissage des procédures spécifiques, comme celles liées au décollage, à l'atterrissage ou aux manœuvres d'urgence.

Mode libre : ici, le pilote peut simuler n'importe quelle interaction avec les commandes, ce qui permet de répéter des scénarios de vol sans restriction.

Un complément aux formations traditionnelles

Cette application n’a pas vocation à remplacer les formations actuelles ou les heures de vol nécessaires à la certification, mais elle a l’objectif d’ajouter un outil supplémentaire pour les pilotes en formation. Grâce à ce simulateur à domicile, ils pourront approfondir leur apprentissage, se familiariser avec les postes de pilotage et améliorer leur mémoire gestuelle pour les fonctions clés. Cette approche facilite la répétition des procédures cruciales sans la pression d’un environnement réel.



En test actuellement sur le programme Bombardier Global 7500, l’application est prévue pour un lancement au printemps 2025 si le développement se passe bien. Pour Apple, c’est une bonne nouvelle, car l’Apple Vision Pro trouve une fois de plus sa place dans l’univers de la formation. On imagine que si l’application de la société CAE est un succès, des milliers d’écoles de pilotage à travers le monde investiront dans des Vision Pro pour profiter de l’app.



