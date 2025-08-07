Brevet : des AirPods qui vibrent quand ils sont connectés à un Vision Pro

Apple explore une nouvelle idée surprenante : faire vibrer les AirPods pour offrir un retour haptique pendant l’utilisation du casque Vision Pro. Un brevet récemment publié décrit ce système, qui renforcerait l’immersion en réalité mixte.

Idée : des AirPods vibrants pour l’Apple Vision Pro

Une récente publication d’un brevet d’Apple propose une idée étonnante : utiliser des écouteurs (probablement des AirPods non encore commercialisés) pour fournir un retour haptique pendant l’utilisation d’un casque Apple Vision Pro.

Le brevet, nommé « Input device for head‑mountable devices », décrit un système dans lequel un appareil porté sur la tête (comme l’Apple Vision Pro) envoie un signal à des écouteurs. Ceux-ci, équipés d’un moteur haptique intégré (haptic driver), généreraient alors une vibration perceptible à travers l’oreille ou la tête.

Cette technologie pourrait être exploitée dans de nombreux contextes. Par exemple, en jouant à un jeu, les écouteurs pourraient vibrer lorsqu’on tire un coup de feu. De même, en visionnant un film ou une bande-annonce, une explosion ou un passage intense pourrait déclencher une vibration pour accentuer l’immersion.

Rappelons qu’Apple travaille également sur de nombreuses fonctionnalités liées à la santé pour ses futurs AirPods. Plusieurs brevets et fuites suggèrent l’intégration de capteurs capables de mesurer la température corporelle, la fréquence cardiaque, ou encore la respiration. Apple envisagerait même d’utiliser les AirPods pour des fonctions avancées comme le suivi postural.

Apple a aussi officiellement franchi un cap en septembre 2024 en faisant des AirPods Pro 2 un véritable outil de santé. Une nouvelle fonction permet désormais de tester son audition en seulement cinq minutes, grâce à un test validé par des scientifiques. L’utilisateur doit simplement taper sur l’écran lorsqu’il entend un son. À la fin, un rapport détaillé s’affiche avec les résultats et, si besoin, il est possible de prendre directement rendez-vous chez un professionnel de santé. Uniquement aux États-Unis pour le moment.

Précisons qu'il s’agit pour l’instant d’un brevet et donc d’une simple idée enregistrée par Apple, mais pas nécessairement une fonctionnalité qui verra le jour. Aucun produit concret ni encore moins de calendrier n’a été communiqué.