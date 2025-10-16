L’Apple Vision Pro M5 conserve 16 Go de RAM et inclut un nouveau chargeur

Alors que le site web d'Apple ne précise pas la quantité de mémoire unifiée incluse dans le Vision Pro avec la puce M5, nos amis de MacRumors confirme qu'il conserve les mêmes 16 Go de RAM que son prédécesseur, bien que la puce M5 puisse supporter jusqu'à 32 Go dans le nouveau MacBook Pro 14 pouces.

Le Vision Pro 1.1

Le nouveau Vision Pro mis à jour inclut désormais un adaptateur d'alimentation dynamique de 40 W (jusqu'à 60 W) aux États-Unis, au Canada et dans certaines régions, remplaçant l'adaptateur USB-C de 30 W abandonné. Sauf que dans des pays comme la France, le Royaume-Uni et l'Australie, il est livré avec la variante internationale de l'adaptateur USB-C de 30 W.

Outre la puce M5, le Vision Pro présente un bandeau à double sangle plus confortable et un affichage à 120 Hz pour une expérience plus fluide avec moins de flou de mouvement lors de l'utilisation de la fonction d'affichage virtuel Mac.



Le nouveau Vision Pro est disponible en précommande et sera lancé le 22 octobre 2025. Son prix a été réduit de 300 €, soit 3 699 €.