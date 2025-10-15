En parallèle du lancement du Vision Pro équipé de la puce M5, Apple a introduit deux nouveaux accessoires pour son casque de réalité mixte. Le nouveau bandeau à double sangle est désormais disponible à l’achat séparément, tandis que Logitech propose un accessoire hybride, à mi-chemin entre la souris et le stylet, baptisé Logitech Muse.

Apple Vision Pro : un nouveau bandeau et l’accessoire Logitech Muse débarquent

À l’occasion de la présentation de la nouvelle version du Vision Pro équipée de la puce M5, Apple n’a pas seulement mis à jour son casque de réalité mixte. La marque a également enrichi son écosystème avec deux nouveaux accessoires, pensés pour améliorer le confort et l’expérience utilisateur.

Un nouveau bandeau à double sangle

Le premier est un nouveau bandeau tissé à sangle double, qui accompagne désormais la version M5 du Vision Pro. Ce nouveau design vise à offrir un meilleur maintien et un confort accru, notamment lors des sessions prolongées. Bonne nouvelle pour les actuels propriétaires du casque : ce bandeau est également vendu séparément sur l’Apple Store, permettant aux utilisateurs de l’ancienne version de profiter de cette évolution sans devoir racheter un appareil complet.



Vendu au prix de 115 €.

Logitech Muse : une nouvelle souris conçue pour VisionOS

Apple a également présenté un accessoire inattendu : la Logitech Muse, une souris compacte sous forme de stylet spécialement pensée pour les environnements VisionOS. Avec son design sobre et minimaliste, elle vient répondre aux besoins de précision et de navigation dans certaines applications professionnelles ou créatives où l’interaction tactile ou gestuelle peut ne pas suffire.



Vendue au prix de 140 €.

Deux accessoires, une vision

Avec ces deux ajouts — le bandeau double sangle et la souris Logitech Muse — Apple continue d’étoffer l’écosystème Vision Pro. L’objectif est clair : faire du Vision Pro un outil toujours plus ergonomique, polyvalent et adapté à des usages variés, que ce soit pour le travail, la création ou le divertissement immersif.



En attendant un Vision Pro 2 qui ne semble visiblement pas prêt de sortir, encore moins sous une version vraiment plus abordable d'un point de vue tarifaire.