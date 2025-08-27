Les radios d'Apple Music débarquent sur TuneIn

Apple Music élargit sa stratégie radio en s'ouvrant à TuneIn, une première qui marque une nouvelle approche pour conquérir de nouveaux auditeurs face à la domination croissante de Spotify.

Un partenariat stratégique pour étendre la portée d'Apple Music

Pour la première fois depuis le lancement d'Apple Music en 2015, les six stations de radio en direct de la plateforme sont désormais accessibles en dehors de l'écosystème Apple. Ce partenariat avec TuneIn, qui compte plus de 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels, représente un tournant dans la stratégie d'Apple pour promouvoir son service de streaming musical.

Les stations Apple Music 1, Apple Music Hits, Apple Music Country, Apple Música Uno, Apple Music Club et Apple Music Chill sont maintenant diffusées gratuitement et sans publicité sur la plateforme TuneIn. Cette ouverture permet d'atteindre un public plus large, notamment sur les enceintes connectées, les applications mobiles et les services web où TuneIn est présent — d'autant qu'il s'agit de la plateforme numéro 1 pour écouter de la radio par internet.

Contrairement à Spotify qui propose une version gratuite avec publicités, Apple Music n'a jamais eu d'offre freemium, ce qui limite ses possibilités d'attirer de nouveaux utilisateurs. Ce partenariat avec TuneIn constitue donc une alternative intéressante pour faire découvrir l'univers Apple Music sans abonnement préalable.

Une réponse à la pression concurrentielle de Spotify

Cette initiative intervient alors que la position d'Apple Music s'érode face à Spotify. Selon les dernières données, la part de marché d'Apple Music aux États-Unis est passée de 30% en 2020 à 25% fin 2024, tandis que Spotify progressait de 31% à 37% sur la même période. Au niveau mondial, Apple Music recule également, passant de 16% à 12% de parts de marché.

L'accent mis sur la curation humaine et les programmes radio reste l'un des atouts distinctifs d'Apple Music face à l'approche plus algorithmique de Spotify. En rendant ces contenus accessibles via TuneIn, Apple mise sur la qualité de ses programmes pour convertir les auditeurs en abonnés payants, avec des liens directs vers Apple Music intégrés dans l'application TuneIn.

