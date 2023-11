Bienvenue à Apple Music Classical sur l’App Store d’iPadOS !

Pour les passionnés de musique classique, Apple propose depuis plusieurs mois une application dédiée aux abonnés Apple Music. Baptisé Apple Music Classical, celle-ci était disponible sur l’App Store d’iOS, elle débarque aujourd’hui sur iPadOS !

Apple Music Classical disponible sur iPad

Après son lancement sur iOS, puis Android, Apple Music Classical s’étend désormais à iPadOS, offrant aux passionnés de musique classique une expérience riche et immersive. La toute nouvelle mise à jour, version 1.1, dévoile une interface utilisateur spécialement conçue pour le grand écran de l’iPad, incluant une barre de navigation intuitive et des outils multimédias avancés. Sur la version iPadOS, on retrouve une recherche avancée et des recommandations personnalisées pour découvrir et savourer des sélections classiques.



La qualité du streaming musical est également améliorée, avec la possibilité d’écouter de la musique classique en Lossless Hi-Res jusqu’à 192 kHz, bien que cela nécessite une connexion internet stable puisque l’option de téléchargement pour une écoute hors ligne n’est pas encore disponible.



Apple Music Classical reste un avantage inclus sans frais supplémentaires avec l’abonnement standard à Apple Music. Avec la prise en charge désormais élargie incluant l’iPhone, l’iPad et les appareils Android, Apple Music Classical se positionne comme une offre multiplateforme, accessible à un public encore plus large d’amoureux de la musique classique.

Télécharger l'app gratuite Apple Music Classical